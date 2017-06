Murió Helmut Kohl, padre de la reunificación alemana

Foto 1/2 Foto 2/2

Kohl, el líder alemán que más años permaneció en el poder desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, murió en su casa de Ludwigshafen, en el este de Renania-Palatinado, informó el diario Bild, que mantenía estrechos vínculos con el político conservador.



Exponente y líder de la CDU, y canciller de 1982 a 1998, el político democristiano fue clave en la reunificación alemana lograda en 1990 y en la configuración de la Europea unida.



Si bien no se detalló el motivo de su muerte, su salud ya le había jugado una mala pasada hace dos años, cuando el ex canciller terminó en terapia intensiva tras ser sometido a una operación de intestinos.



En sus 16 años de canciller, fue el artífice de la unificación alemana y de la unión monetaria europea. Una figura que moldeó a Alemania como ningún otro.



Tras la revolución pacífica de 1989 en la República Democrática Alemana (RDA), Kohl reconoció que disponía de poco tiempo para conseguir la unidad del país y negoció contrarreloj con los mandatarios de Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y la Unión Europea las condiciones para superar la división de posguerra.



Doctor en Historia, Kohl fue un hombre de récords políticos: fue quien más tiempo dirigió los destinos de Alemania.



Los ex presidentes estadounidense George H. Bush y Bill Clinton calificaron a Kohl como el principal líder europeo de la segunda mitad del siglo XX.



Pero en enero de 2000, el ex canciller renunció a su cargo de presidente honorario de la democracia cristiana, después de que trascendiera que había recibido más de un millón de dólares en pagos secretos y depositado el dinero en cuentas secretas del partido. Prefirió renunciar antes que revelar los nombres de los donantes, como reclamaba la dirigencia partidaria.



Sin gloria, renunció así al último cargo que ocupaba en el partido que lideró durante 25 años.



Un año después, Hannelore Kohl, su esposa se quitó la vida.



Tenía 68 años y desde 1993 padecía una rara enfermedad, una dolorosa alergia a la luz solar que la obligaba desde hacía casi un año y medio a encerrarse en casa durante el día. "La desesperanza por su estado de salud, la llevó a poner punto final a su vida", afirmó el comunicado emitido por la oficina privada del ex canciller Kohl.



Hannelore y Helmut Kohl se conocieron cuando ella tenía 15 años y él 18, y se casaron doce años después, en 1960. Sencilla, ella supo acompañar a su marido en las buenas y en las malas. Si sobrevivimos a la Segunda Guerra Mundial, también superaremos esto", declaró cuando, en 1999 estalló el escándalo de las cuentas paralelas que tuvo como protagonista a su marido.



En 2008, Kohl se casó con la economista alemana Maike Richter-Kohl.



La noticia del fallecimiento del ex canciller sorprendió a la jefa de Gobierno de Alemania, Angela Merkel, durante una visita a Roma en la que la mandataria tenía previsto ser recibida en audiencia privada por el papa Francisco.



Merkel, apodada como "la chica de Kohl", se inició en la política de la mano del ex canciller de la reunificación, quien se convirtió en su mentor.



Pero también fue ella quien en 1999 y en calidad de secretaria general del partido llamó a la agrupación a emanciparse del patriarca por el escándalo de financiación ilegal.