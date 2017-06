Chile en vilo: Intentan rescatar a mineros atrapados a 205 metros de profundidad

El gobierno de Chile anunció que decidió decretar el estado de excepción constitucional en la comuna de Chile Chico, donde desde hace siete días dos mineros se encuentran atrapados a unos 205 metros de profundidad, luego de la inundación casi completa de la mina Delia 2.

"A partir de las instrucciones que ha dado la Presidenta de la República, se ha tomado la decisión de declarar estado de excepción constitucional en Chile Chico. Con esto pretendemos reforzar todos los esfuerzos que se están haciendo para encontrar los mineros que se encuentran atrapados", dijo Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, quien anunció que el control en la zona lo tomará el Ejército.o, de capitales canadienses, cuando la Laguna Verde, contigua al pique, comenzó a vaciarse hacia los túneles a través de una gran fisura originada por un derrumbe. Las autoridades y la empresa han tratado desde el primer día detener la inundación y de llegar hasta el nivel donde trabajaban los mineros, pues cerca de ellos había un refugio que, si no se llenó con agua, les permitiría sobrevivir al menos 15 días.La presidenta de Chile decidió decretar eldonde desde hace siete días dos mineros se encuentran atrapados a unos 205 metros de profundidadEl miércoles, para que no siga filtrando agua a la mina, explicó la ministra de Minería, Aurora Williams, que fue enviada a Chile Chico. Sin embargo, una fuerte nevazón, histórica en la región de Aysén (a la altura de Perito Moreno por el lado argentino), complicó todas las labores de rescate.o. Una tercera sonda comenzó anoche a avanzar hacia el nivel 55, mientras que una cuarta, mucho más potente, va en camino hacia la sureña región de Chile. Entre otras cosas, el estado de excepción sirve para, por ejemplo, redestinar una gran cantidad de recursos para la emergencia.El especialista Felipe Matthews agregó que deberían llegar dos técnicos a la zona para contar con una máquina aún más potente, además de una persona de Australia que guiará la excavación de un pozo matriz vertical desde el cual se pueda ir en diferentes direcciones en búsqueda de los desaparecidos, publica La Nación.En total,concluido exitosamente el año 2010. Los especialistas en terreno, sin embargo, han dicho que la dificultad es mucho mayor. "En San José hicimos 18 sondajes y solo tres tuvieron éxito. Estamos en una situación absolutamente distinta y de mayor complejidad. El hecho de estar con una cobertura de 40 metros de sedimento, con un comportamiento plástico producto de la arcilla, hace que los sondajes se desvíen", explicó Matthews. Eso, sin contar que en caso de accidente, de que alguien caiga a la laguna, no podría resistir más de cinco minutos sin pasar a un estado de hipotermia, aseguró la ministra Williams.Las familias de Sánchez y Ojeda realizaron diversas críticas a las condiciones de trabajo y de seguridad de la mina Delia 2, así como a la velocidad del rescate.