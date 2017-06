Tiene 14 años y bajó 90 kilos en apenas nueve meses para celebrar sus 15

Dayana Camacho, una joven de 14 años, de Sinaloa, México, era considerada la adolescente más obesa del mundo. Sin embargo, ahora dejó de lado las harinas, la comida chatarra y las gaseosas para llevar una vida más saludable.Su nuevo régimen sumado a una operación de bypass gástrico le permitió pasar de 195 a 105 kilos. En la intervención le redujeron el estómago a 50 centímetros cúbicos para combatir su tendencia a ganar peso, según informó la agencia EFE que tuvo una entrevista exclusiva con la adolescente.Y ahora, tras un difícil y largo proceso nutricional y psicológico, Dayana está lista para celebrar su fiesta de quince el próximo 24 de junio. Asimismo espera iniciar la segunda parte de su tratamiento donde debería perder 30 kilos más.Según sus propias declaraciones, Dayana anhela bajar más de peso para "estar más bonita" y sobre todo, usar más vestidos, prendas que no podía lucir por su gordura. Además recomienda a otras chicas que pasan por su misma situación que "se atiendan porque sí se puede".El cambio de Dayana inició cuando su madre, Ramona Carrillo, pidió ayuda para su hija por medio de un programa de radio. Y es que la adolescente sufría de apena, un trastorno del sueño que hacía que no respondiera mientras dormía, por culpa de su obesidad.Según su médico, el doctor José Castañeda, el caso de Dayana es emblemático, aunque hay muchos jóvenes que sufren de obesidad porque son sedentarios y no cuidan lo que comen.En ese sentido, dijo que no todos necesitan someterse a una intervención quirúrgica y que es posible prevenir la enfermedad con buena alimentación y actividad física, sobre todo en la etapa de crecimiento.