El Pentágono planea enviar casi 4.000 soldados más a Afganistán

El Pentágono contempla el envío de casi 4.000 soldados estadounidenses a Afganistán, informa AP, que cita una fuente oficial de la Administración del presidente Donald Trump. Este despliegue del Ejército norteamericano, que ya cuenta con 8.400 efectivos en la nación asiática, será el mayor bajo la presidencia de Trump, señala la agencia.



La decisión del secretario de Defensa de EE.UU., Jim Mattis, podría ser anunciada la próxima semana, afirmó la fuente.



La mayoría de los militares adicionales entrenarán y asesorarán a las fuerzas afganas, según el funcionario de la Administración, que dijo no estar autorizado para discutir públicamente los detalles de la decisión. El resto de los efectivos estadounidenses serán asignados a las operaciones antiterroristas contra los talibanes y la organización terrorista del Estado Islámico, recalcó la fuente.



El Pentágono no ha tomado ninguna decisión sobre la modificación del número de soldados estadounidenses en Afganistán, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa de EE.UU., Christopher Sherwood, según recoge sus palabras USA Today.



Trump autorizó esta semana al Pentágono a decidir el nivel de presencia militar norteamericana en Afganistán, después de que Mattis admitiera que el Ejército del país no está ganando la guerra contra los talibanes.



Las tropas estadounidenses invadieron Afganistán el 7 de octubre de 2001, menos de un mes después de los ataques terroristas del 11-S en Nueva York y Washington.



En un primer momento, la operación de Estados Unidos en Afganistán se denominó Justicia Infinita, pero el nombre fue cambiado rápidamente a Libertad Duradera, por temor a ofender los sentimientos religiosos de los afganos.