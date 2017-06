Dantesco incendio de edificio en Londres: Varios muertos e impactantes imágenes

Unos 200 bomberos luchaban el miércoles contra un enorme incendio en un edificio residencial en el oeste de Londres, que causó varios muertos y al menos 30 heridos, anunciaron los servicios de urgencias.

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl — Xeni R (@xensxr) 14 de junio de 2017

All I'm watching now as the sun comes up is hell #latimerroad Una publicación compartida de George Clarke (@mrgeorgeclarke) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 8:13 PDT

We can hear fire brigade replying to people who are still trapped #grenfelltower pic.twitter.com/iWG76cb4RM — Fabio Bebber (@biobber) 14 de junio de 2017

Cuarenta camiones de los bomberos y 200 efectivos están luchando desde las 1:15 horas de la madrugada local contra el fuego en el complejo residencial Lancaster West Estate tower block, un edificio de 27 pisos ubicado en Latimer Road en White City, en la zona oeste de la ciudad.La jefa de los bomberos Dany Cotton confirmó que hubo varios muertos, aunque dijo que no podía confirmar el numero debido a la complejidad del edificio.Treinta personas fueron trasladadas a varios hospitales de la ciudad, informó el servicio de ambulancia de la ciudad."Podemos confirmar que hemos llevado a 30 pacientes a cinco hospitales diferentes", declaró Stuart Crichton, director adjunto de operaciones de servicio de ambulancia de Londres. Un número indeterminado de personas podría encontrarse aún en el edificio, donde los bomberos seguían luchando contra las llamas.El alcalde de Londres, Sadiq Khan, habló en Twitter de "gran incidente" y pidió seguir la cuenta de la policía para más actualizaciones. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.Varios testigos compartieron en las redes sociales sus testimonios. El presentador del canal de televisión Channel 4, George Clarke, dijo a la BBC: "Me está cubriendo la ceniza, así de mal está"."Estoy a 100 metros y estoy totalmente cubierto de cenizas", manifestó. "Rompe el corazón. He visto a alguien haciendo señales con linternas en lo alto y obviamente no pueden escapar".Varios testigos dijeron que oyeron gritos desde el interior del inmueble, construido en 1974 y que cuenta con 120 apartamentos, y añadieron que vieron personas dentro del bloque, sobre todo en los pisos superiores, entre ellas un hombre que agitaba una toalla blanca enLas autoridades le pedían a los residentes que mostraran linternas y sus teléfonos desde las ventanas para que los bomberos pudieran detectar las personas que necesitaban ser rescatadas."Podemos oír los bomberos contestarles a las personas que están aún atrapadas", escribió un usuario en Twitter.Decenas de residentes del edificio se encontraban en la calle, muchos de ellos en pijama. Algunos intentaban ponerse en contacto con sus familiares, todavía bloqueados en la torre.Según documentos difundidos en internet un colectivo de residentes se había quejado en varias ocasiones estos últimos años del estado del edificio y de los posibles riesgos de incendio."Es un caso crítico ya que durante las obras hay una sola entrada y salida en la Grenfell Tower", precisaba el blog de un grupo de acción de Grenfell."El riesgo de que estalle un incendio en las partes comunes del hall de entrada es difícilmente imaginable, los habitantes quedarían entrampados en el edificio, sin ninguna posibilidad de escape", decía el blog.En tanto en Londres amaneció con los bomberos que continuaban la lucha contra las llamas. Una larga columna de humo, visible desde toda la ciudad, se elevaba en el cielo de Londres.