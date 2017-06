Uruguay tendrá por primera vez billetes de plástico

El Banco Central del Uruguay (BCU) pondrá en circulación nuevos billetes de $50, resistentes al agua y difíciles de falsificar, en conmemoración de los 50 años de creación de esa institución. Será la primera emisión de billetes en polímero (plástico) en ese país.



Mientras el Central uruguayo ya autorizó la emisión de hasta 10 millones de billetes de $50 en polímero -no se sabe la fecha exacta en que estarán en la calle- en Argentina los billetes de plástico no están en la agenda.



"No se está evaluando en este momento ningún proyecto en particular sobre el uso de billetes de polipropileno (polímero), aunque nunca dejamos de estudiar todas las alternativas disponibles en el mercado y las experiencias recogidas en otros países", dijeron a Clarín desde el Banco Central de Argentina, antes de la puesta en circulación de los nuevos billetes de $ 200 y $ 500.



Así, Uruguay se suma a Chile (3 de los billetes de la nueva serie son de polímero), Paraguay e Inglaterra (en su polémico billete de 5 libras, que contiene cebo animal) en una larga lista de países que eligieron esta tecnología como moneda nacional.



Los billetes de polímero -similares a los australianos, quienes los incorporaron por primera vez en 1988- llegan a Uruguay por su durabilidad.

Pueden estar en circulación hasta cuatro veces más que los tradicionales, es más difícil que se rompan y son más resistentes al plegado, al agua y al aceite.



Además --dicen desde el Central de Uruguay-- "son más seguros por su complejo proceso de elaboración, que hace más difícil su falsificación".

En febrero ya se había puesto en circulación en ese país una moneda de $ 1.000 conmemorativa de los 100 años de la Administración Nacional de Puertos (ANP), con la imagen de una grúa, contenedores y un operario manejando herramientas informáticas.



En el reverso, está el edificio de la ANP, la bandera uruguaya y el logo del centenario. La moneda es de plata 900/1000, de canto estriado, tiene un peso de 12,50 gramos y un diámetro de 33 milímetros. La cantidad acuñada es de 5.000 monedas.



Clarín.