Pasó 17 años en prisión por robo que no cometió: Hasta que hallaron a su doble

Denegaron sus apelaciones

Con su novia y su familia

Tras pasar 17 años en la cárcel por un robo que siempre negó haber cometido, el estadounidense Richard Anthony Jones fue puesto en libertad después de que se encontrara a su doble.Es que los dos hombres se parecen tanto que testigos dijeron que no podían diferenciarlos.Ante esta nueva evidencia, el juez de distrito Kevin Moriarty, del condado de Johnson, en Kansas, ordenó la liberación de Jones, aunque no llegó a acusar al otro individuo, que también negó haber cometido el robo.Según el magistrado, el jurado no hubiera condenado a Jones si hubiera contado con la nueva evidencia.Jones dijo que haber encontrado una foto del otro hombre -cuyo parecido es extraordinario y con quien comparte el primer nombre- era como "haber hallado una aguja en un pajar"."No creo en la suerte, creo que fui bendecido", dijo Jones al diario local Kansas City Star.Hasta el momento no se han presentado cargos contra su doble, al que se conoce sólo como Ricky y quien niega haber cometido delito alguno.Jones contó que empezó a desesperarse y a creer que nunca sería liberado de la cárcel después de repetidos intentos de apelar contra su condena de 19 años por un robo ocurrido en 1999."Todas mis peticiones fueron denegadas, ha sido un duro camino", dijo.Pero en 2015 les informó a los investigadores del Proyecto de Inocencia del Medio Oeste -un grupo que ayuda a presos injustamente condenados- sobre un hombre llamado Ricky de quien había oído hablar.Sus compañeros de cárcel habían dicho a Jones que era idéntico a Ricky."Cuando vi la foto de mi doble todo cobró sentido para mí", aseguró.Jones había sido condenado en base a declaraciones de testigos oculares.No había pruebas físicas, de ADN o huellas dactilares que lo implicaran en el crimen.Jones se convirtió en el centro de la investigación después de que un testigo escogiera su imagen de una base de datos de la policía tres meses después del robo.Pero las autoridades no sólo descubrieron que el otro hombre tenía un gran parecido con Jones, sino que además vivía cerca de la escena del crimen en Kansas City, mientras que Jones residía lejos de allí.Durante el juicio, los abogados de Jones argumentaron que su cliente estaba con su novia y su familia en el momento en que se cometió el robo en un parque.Tras conocerse la nueva evidencia, uno de los abogados comentó que el equipo de defensores estaba "anonadado" por cuánto se parecían Jones y su doble.También dijeron que los procedimientos de identificación de la policía, hace 17 años, fueron defectuosos.Jones dijo al Kansas City Star que ahora se estaba adaptando a la vida fuera de la cárcel y que sentía feliz de estar de regreso con sus hijos.