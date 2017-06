En 2050 habrá más plástico que peces en los océanos

Los mares están "amenazados como nunca antes", advirtió el secretario general de la ONU Antonio Guterres, quien señaló que un estudio reciente indica que podría haber más plástico que peces en el océano para 2050, si no se hace nada al respecto.



El jefe del organismo internacional dijo a presidentes, ministros, diplomáticos y activistas defensores del medio ambiente de casi 200 naciones, que los océanos "la sangre vital de nuestro planeta" están siendo dañados gravemente por contaminación, pesca excesiva y los efectos del cambio climático, así como la negación de los mismos.



Guterres dijo que intereses enfrentados sobre territorios y recursos naturales han obstaculizado el avance durante mucho tiempo para limpiar y restaurar la salud de los océanos, los cuales cubren dos terceras partes del planeta.



"Debemos hacer a un lado las ganancias nacionales a corto plazo para evitar una catástrofe global a largo plazo", enfatizó el titular de la ONU, según la agencia AP y agregó: "Conservar nuestros océanos y utilizarlos de manera sostenible es preservar la vida misma".



Peter Thomson, diplomático de Fiji y presidente de la Asamblea General, dijo: "Ha llegado el momento de corregir nuestras equivocaciones".



"Hemos soltado una plaga de plástico al océano que está contaminando la naturaleza de muchas maneras trágicas", señaló. "Es inexcusable que la humanidad vierta al océano cada minuto de cada día el equivalente a un camión grande de basura cargado de plástico".



Guterres hacía referencia a un reporte de 2016 del Foro Económico Mundial sobre "La nueva economía del plástico", según el cual la mejor investigación calcula que hay más de 150 millones de toneladas de plástico en el océano.



"Se prevé que el océano contenga una tonelada de plástico por cada tres toneladas de peces en 2025, y que para 2050, haya más plástico que peces (medidos en peso)", indica el reporte.



Thomson advirtió además que las prácticas de pesca ilegales y destructivas, así como los subsidios a la industria pesquera "están llevando nuestras reservas de peces a niveles cercanos al colapso".





"No solo afecta a los océanos, también a los ríos"



La ingeniera en ecología Leslie Bárbara Vorraber explicó: "Hay muchas iniciativas en la actualidad para generar áreas de agua protegidas en el planeta ya que hay muy pocas".



"Si mirás nuestro planeta hay mucha más agua que tierra y estas cumplen muchas funciones ecosistémicas de importancia como regular la temperatura. Por ejemplo, hay corrientes marinas que van desde los polos hacia los trópicos y eso hace que no sean ni tan frías, ni tan cálidas", dijo la especialista y agregó: "Más allá de modificar la composición del agua, muchos animales mueren por el plástico porque se confunden a las bolsas y otros plásticos y se los tragan. También afecta a las aves que confunden el plástico con peces y mueren ahogadas. Lo mismo pasa con las tortugas y los pingüinos que terminan enredadas".



Su colega, el zoólogo Gabriel Giacobone, señaló: "Cualquiera que ingiera plástico es igual de afectado, ya sean peces o animales vertebrados. Si no los obstruye y se ahogan les da la sensación de no tener más hambre, terminan perdiendo peso y muriendo. El plástico empieza a tapizar el estómago".



Ambos coincidieron en que el lugar donde mayor es el impacto del plástico es en el sistema acuático. "Animales que se alimentan solo de medusas, como es el caso de algunas tortugas, el plástico no los mata de una. Les genera obstrucciones en las vías gástricas".



"En nuestro frente marino, particularmente el bonaerense, está el delfín franciscana en peligro de extinción. Y tres especies de tortugas marinas de las cuales la tortuga laúd es la más grande, sólo se alimenta de medusas y es muy común verlas muertas con plásticos", detalló Giacobone.



En tanto, Vorraber aclaró que el plástico que se acumula en el agua muchas veces fue tirado en la tierra. "No siempre es porque se tiran al mar las bolsas, muchas veces vuelan desde la tierra cuando una persona las tira. No sólo pasa en alta mar eso, también pasa en los ríos y es sumamente grave. Hemos visto aves en el aire enredadas en bolsas o lobitos marinos en el puerto de San Isidro que se enredador o murieron. Ya no es algo aleatorio, es algo que pasa cada vez más seguido".



Para cerrar detalló: "Es impresionante la cantidad de plásticos que se recoge de nuestras costas después de una sudestada. En la reserva ecológica de Vicente López se sacan 10 bolsas llenas de plástico por semana. Eso es mucho y más si tenemos en cuenta que es un sólo pedacito de la costa".