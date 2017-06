Una argentina presenció ataque en Notre Dame: "Fue un momento de mucha angustia"

Internacionales Un hombre atacó con un martillo a un policía en Notre Dame

Los turistas que visitaron ayer la Catedral de Notre Dame, en el corazón de París, vivieron horas de pánico cuando el lugar fue rodeado por la policía debido al ataque de un terrorista solitario en la explanada exterior. Entre ellos se encontraba la argentina Analía Pastrán, quien le contó a Clarín que fue "un momento de mucha angustia, de mucha tensión".El agresor, armado con un martillo, se acercó a una patrulla policial que recorría la explanada y golpeó a uno de los tres agentes, gritando "esto es por Siria". Otro de los uniformados le disparó inmediatamente y lo redujo. Luego lo trasladaron a un hospital cercano. Ocurrió cerca de las 16 y toda la zona fue rodeada por fuerzas militarizadas ante el temor de que se tratara de un atentado de mayor envergadura.En el interior de la Catedral, en tanto, quedaron encerrados por precaución unos mil turistas. "Yo estaba recorriendo el lugar con mi marido y mi hijo (3 años); cuando íbamos a salir cerraron todas las puertas y nos pidieron que nos quedáramos adentro porque había un ataque", relata Analía."Quedamos en un costado en la nave; había como mil personas. Vino la policía y nos informó que había ocurrido un ataque terrorista y que estaban actuando las fuerzas de seguridad, que no podíamos salir", agrega. "Estuvimos un ahora y media, más o menos, pero cada 10 o 15 minutos se acercaban y nos informaban sobre lo que estaba ocurriendo. Por suerte lo hacían en inglés, y de una manera muy profesional".Pese a ello, los turistas vivieron horas de gran intranquilidad y temor. "Fue un momento de mucha angustia, de impotencia. Pensabas cualquier cosa, como que era una maniobra de distracción y que la situación era mucho más grave", explica Pastrán. "No volaba una mosca. Me llamaban por el celular y yo no atendía. Había chicos llorando, una situación muy difícil", cuenta.Otro momento de inquietud fue cuando los policías, fuertemente armados, comenzaron a registrarlos por precaución ante la posibilidad de que hubiese algún terrorista infiltrado entre los turistas. "Nos pidieron que levantáramos las manos y nos empezaron a revisar. Nos tuvieron mucho tiempo con las manos levantadas".El atacante fue identificado por las autoridades francesas como Farid Ikken, un argelino de 40 años que llegó a Francia en marzo de 2014. Está casado con una mujer de nacionalidad sueca. Vive en Cergy-Pontoise, en el noroeste de París, y no estaba fichado por los servicios policiales. No tenía ninguna causa judicial, destacan las fuerzas de seguridad.Ikken había estudiado en la Universidad de Metz, París, donde se graduó en Periodismo, con una tesis sobre los medios de comunicación en el norte de Africa. En su casa la policía halló un vídeo en el que Farid proclama su pertenencia a la agrupación yihadista ISIS.Su director de tesis, el profesor Arnaud Mercier, sostuvo que nada hacía presagiar lo sucedido. "Por lo que conozco de su personalidad, me deja totalmente estupefacto", afirmó. "Era alguien muy comprometido, que reconocía los valores de la democracia, creía mucho en el ideal periodístico", puntualizó.