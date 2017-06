Videos: El monstruoso tornado que pasó por Canadá y una foto increíble

Un gigantesco tornado se registró en la localidad de Alberta, Canadá, el pasado viernes y asombró a la población por su fuerza y colores.El fenómeno climático fue grabado por audaces testigos, quienes lo describieron como "monstruoso" y "amenazante".Según expertos, el tornado se desplazaba 50 km/h y, a pesar de la dimensión y fuerza del viento, no dejó víctimas fatales, pero sí daños materiales.

Don Wolff, un residente de Three Hills, describió los dos colores del tornado como "un gran embudo con mucha suciedad. Parecía que una parte del campo de una granja subía al cielo".En Alberta azotan, en promedio, 15 tornados cada año. La mayoría, entre entre abril y septiembre.

Sin preocupación

Cortando el pasto

La historia de la fotografía

La foto de un hombre en Canadá podando el césped con un enorme tornado detrás de él se volvió viral en redes sociales.Theunis Wessels era "plenamente consciente" del tornado pero "no estaba preocupado en absoluto", explicó a la BBC su esposa Cecilia, quien tomó la foto el viernes.La mujer señaló que el fenómeno meteorológico estaba a dos kilómetros de su casa, ubicada en la ciudad de Three Hills, provincia de Alberta, en el sur de Canadá.Sin embargo, la foto daba la impresión de todo lo contrario y por eso impactó a la gente que la compartió señalando que el hombre "desafiaba" al tornado.Cecilia Wessels añadió que el fenómeno se extinguió pocos minutos después.De acuerdo a su relato, ella se encontraba durmiendo en su casa, cuando fue despertada por su preocupada hija de nueve años."Mi hija fue la más molesta y me preguntaba '¿qué vamos a hacer?'", relató la madre.La señora Wessels fue a ver a su marido, quien seguía podando el césped de su jardín como si nada extraño pasara a su alrededor.Theunis Wessels tenía algo de conocimiento sobre los tornados, ya que recientemente había asistido a un seminario organizado por una asociación de seguidores de tormentas.El hombre le dijo a su esposa que "todo estaba bien y bajo control". Después de eso, ella tomó la fotografía.Muchos residentes de la ciudad estaban tomando fotos del tornado, y la señora Wessels decidió publicar la suya en Facebook y también enviársela a su madre en Sudáfrica.Su madre estaba muy preocupada por su yerno, preguntando: "¿Por qué lo dejas fuera?".En muy poco tiempo la imagen fue compartida por decenas de miles de usuarios en redes sociales. Un usuario escribió: "Esta es la imagen más loca. ¡Me alegro de que el tornado no pasó por su casa!",Otro calificó al marido de la señora Wessels como "¡El Chuck Norris de los cortadores de césped!". Se reportó que el tornado no causó daños mayores.