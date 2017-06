Verificarán redes sociales al tramitar la visa para Estados Unidos

El nuevo cuestionario para requerir la visa de ingreso a los Estados Unidos ahora contiene un pedido de información sobre la actividad en las redes sociales de hasta hace 5 años atrás. El departamento de Estado afirmó que se trata de una medida pesada para reforzar la seguridad respecto a los ingresantes que ya estén en la mira del gobierno estadounidense.



En particular, aquellos a los que se les solicitarían más información adicional por haberlos relacionado con terrorismo u otros peligros internacionales. Haber viajado a algún país relacionado con el terrorismo, es por ejemplo, pertinente para requerir esta información. Las nuevas preguntas son parte de una iniciativa de la oficina de Administración y Presupuesto.



Si bien el cuestionario es voluntario, las autoridades afirman que no proveer la información podría ralentizar o incluso prevenir la adquisición de la documentación necesaria para viajar.



Diversos abogados especialistas en inmigración dicen que indagar tantos años en la historia personal de los postulantes al documento podría tener cierta injerencia en el retraso de la entrega del papel final, ya que las personas podrían entregar detalles medianamente imprecisos, producto de su memoria.



En este informe, el solicitante no tendrá que revelar sus contraseñas y no se le averiguaría ni cambiaría sus niveles de privacidad en sus cuentas de redes sociales.