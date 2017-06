"No falla la ecología, falla la política", dijo Mujica al criticar a Trump

El ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica ,criticó duramente la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos de los tratados de Paris para la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático. "No falla la ecología, falla la política", señaló Mujica después de que Trump se negara a participar del acuerdo firmado en 2015, y consideró que el presidente estadounidense "se toma el derecho de decidir por toda la humanidad", a pesar de que "ningún país vale más que otro".



Mujica analizó la coyuntura política mundial e indicó que los líderes están tomando decisiones que afectan a todos y sobre todo a los más débiles. "Trump se va del Acuerdo de París, que es de una tibieza lamentable, pero al menos es un reconocimiento escrito. No es un problema de Estados Unidos, es un problema de la humanidad. Se toma el derecho de decidir por toda la humanidad", expresó el ex presidente, que además cargó contra el presidente ruso, Vladimir Putin, al señalar que no sabe "si Dios los cría, pero que se juntan, se juntan".



"Es una multiplicación de la tragedia que vive el mundo, que inventó una civilización que por su grado de expansión técnica y científica y por la acumulación de capital ya no tiene timón porque el único timón es el mercado", dijo.



El ex presidente trazó los pasos a seguir para cambiar la forma de repensar las relaciones geopolíticas, respecto al cuidado del medio ambiente. "Hay una parte de nuestro razonamiento que ya no tiene que ser como país ni como individuos, tiene que ser como especie. La mayor responsabilidad la tienen los países centrales, su dirección política", indicó. Además alertó que "el peor costo lo van a pagar los más débiles" porque "en el Atlántico Sur se están manifestando con mayor intensidad los efectos de la contaminación". Por último, denunció: "Hay un silencio cómplice frente a estos hechos".