Falsa alarma sembró pánico: Cerca de 1.000 heridos en "fan zone" de Juventus

Alrededor de 1.000 personas resultaron heridas este sábado como consecuencia de una estampida, provocada por una falsa alarma, que sembró el pánico en Turín, Italia; donde estaban reunidos los aficionados del Juventus para ver el final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo... #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2