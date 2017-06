Whatsapp nació "a raíz de los problemas" para comunicarse en la Argentina

El cocreador de la aplicación de mensajería, el ucraniano-americano Jan Koum (41), contó se le ocurrió la idea que dio a luz al servicio de mensajería durante su visita a la Argentina, cuando tuvo tantos problemas para comunicarse con sus amigos y seres queridos.



"En 2008, empecé a viajar mucho, estuve en la Argentina, Rusia, Ucrania, Hungría, Israel, un montón de países, fui y vine durante dos o tres meses y durante ese tiempo me costaba manterme en contacto con mis amigos.



"Durante mi estadía en la Argentina era muy difícil conseguir que la gente me llame o llamar a otras personas. Conseguí una tarjeta SIM pero no pude entender cómo hacer para que me llamen, los códigos de marcación y ¡los prefijos son tan complicados!".



Koum le vendió su creación a Facebook en 2014 por US$ 19.000 millones.