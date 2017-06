Alemania: Amenaza terrorista en festival obliga a evacuar unas 10.000 personas

Foto 1/2 Foto 2/2

La policía afirmó, en un comunicado, disponer "de elementos concretos según los cuales no se puede descartar una posible amenaza terrorista". Los organizadores pidieron a los presentes que evacuasen el lugar con tranquilidad.



"Tenemos que colaborar con la policía. (?) Esperamos que el festival continúe mañana. Gracias por su colaboración", explican en el comunicado oficial.



Más tarde, los organizadores indicaron a los asistentes que abandonaran el predio, mientras fuerzas policiales proceden a inspeccionar la zona.



Las autoridades de Renania Palatinado también han confirmado que se ha activado la alarma, aunque no han ofrecido más detalles.



La Policía de Coblenza, la capital del distrito, han dispuesto una línea telefónica para atender las consultas de los asistentes al evento.



Además, precisó que la seguridad ya había sido reforzada con 1.200 agentes adicionales, a raíz del atentado cometido el 22 de mayo en Manchester después de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.



El festival "Rock am Ring", uno de los más populares y consolidados del verano alemán, y se ha celebrado habitualmente desde 1985 en el circuito automovilístico de Nürburgring.



Para los tres días de actuaciones, que coinciden con el fin de semana largo de Pentecostés, se esperaba la asistencia de unas 85.000 personas.