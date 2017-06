ONU alertó sobre posible suba de temperatura en el planeta y apunta a EE.UU

Internacionales Estados Unidos abandona el acuerdo de París sobre cambio climático

La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París tendrá en el peor de los casos un aumento adicional de 0,3 grados centígrados del calentamiento global hasta finales del siglo en comparación con los niveles preindustriales, señaló hoy un experto de la Organización Mundial de la Meteorología (OMM)."Probablemente no sea lo que ocurra", señaló no obstante este experto en clima.Terblanche explicó que incluso una reducción en las emisiones "no llevará a una disminución de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, porque esto tiene un efecto acumulativo y el CO2 permanece en la atmósfera durante cientos de años"."El clima seguirá calentándose en cualquier caso, de manera que se trataría de 0,3 grados adicionales de calentamiento debido a la retirada de Estados Unidos, indicó, citado por la agencia de noticias EFE.La renuncia de Trump al principal instrumento mundial de lucha contra el cambio climático, que marca como objetivo evitar que el calentamiento global supere los 2 grados Celsius a finales de este siglo respecto a los niveles preindustriales, entre otras metas, tomará al menos tres años y requerirá igualmente tiempo para entender y cuantificar el impacto exacto de esta acción, dijo.En el acuerdo, adoptado por 195 países en París en 2015 y que a día de hoy ya está en vigor con la ratificación de 147 estados, incluido EEUU, Washington se comprometía a reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 por ciento respecto a los niveles de 2005.El portavoz del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), Jonathan Lynn, recalcó a su vez que "no sabemos cuál será la tendencia de las emisiones estadounidenses como resultado de esta decisión y hay muchos factores que influirán"."Es bastante posible que las emisiones estadounidenses continúen bajando estén o no en el Acuerdo, por ejemplo. Hay muchas incertidumbres en torno" al anuncio de Trump, subrayó."No está claro en estos momentos cómo la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París afectará las emisiones", señaló el IPPC, cuyo portavoz dijo que en cualquier caso la evidencia científica "es clara" y el clima "está cambiando debido a la actividad humana". Fuente: Télam