Masivo rechazo mundial a Trump por retirar a EEUU del acuerdo de París

"Estados Unidos cesará toda implementación del acuerdo de París y las pesadas cargas financieras y económicas impuestas a nuestro país", dijo Trump durante una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca.Sin embargo, el mandatario buscó dejar abierta una puerta, al afirmar que su gobierno está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo."De forma que estamos saliendo pero vamos a comenzar a negociar y veremos si podemos alcanzar un acuerdo justo. Si podemos, será excelente. Si no podemos, también. Como presidente, no puedo poner otra consideración por delante del bienestar de los estadounidenses", expresó.Como resultado de esta decisión, Trump dijo que todos los compromisos no vinculantes adoptados por la adhesión al acuerdo cesarán "el día de hoy", con efecto inmediato.>Reacciones también inmediatasLas reacciones a la decisión no se hicieron esperar. El expresidente Barack Obama, uno de los negociadores fundamentales del Acuerdo de París, afirmó en una nota que la decisión de retirarse del entendimiento global es un "rechazo al futuro"."Incluso con la ausencia del liderazgo estadounidense, incluso cuando este gobierno se une a un puñado que rechazan el futuro, tengo confianza de que nuestros estados, ciudades y empresas saldrán adelante y harán ahora más en liderar el camino y proteger el futuro de generaciones del único planeta que tenemos", indicó Obama.El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, dijo que la decisión adoptada por la Casa Blanca era "seriamente errónea".En tanto, la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, lamentó el paso dado por Trump, pero pidió que prosiga "la política climática que preserva nuestra Tierra".En una declaración conjunta, Alemania, Francia e Italia alertaron a la Casa Blanca que el Acuerdo "no puede ser renegociado".El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue más específico y reforzó que "nada es negociable" en los acuerdos.En América Latina, Chile expresó su "profunda decepción" por el anuncio de Trump, por considerar que la implementación del Acuerdo es "fundamental para el bienestar de las presentes y futuras generaciones."En tanto, la Cancillería argentina informó que "lamenta profundamente la decisión de los Estados Unidos".Desde Berlín, en donde se reunió con la canciller Merkel, el primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que su país respetaría el compromiso.En el ámbito local tampoco faltaron reacciones airadas. El magnate Elon Musk, fundador de la empresa Tesla, anunció su renuncia irrevocable a los consejos empresariales que asesoran a Trump. "Dejar el Acuerdo de París no es bueno para Estados Unidos ni para el mundo", dijo.A su vez, el gerente ejecutivo de la gigante General Electric, Jeff Immelt, expresó en la red Twitter que se sentía "decepcionado" con la decisión. "La industria debe liderar y no depender de un gobierno", apuntó.Incluso pesos pesados de la industria petrolera estadounidense como ExxonMobil y Chevron manifestaron este jueves su continuado apoyo al Acuerdo, y la automotora General Motors informó que la retirada estadounidense "no cambia nuestro compromiso".Las reacciones hasta incluyeron un toque de ironía. En su discurso, Trump había dicho que él había sido "elegido por electores de Pittsburgh, no los electores de París".De inmediato, el alcalde demócrata de Pittsburgh, Bill Peduto, respondió en Twitter: "Como alcalde, puedo asegurar que seguiremos los lineamientos del Acuerdo de París en nombre de nuestro pueblo, nuestra economía y nuestro futuro".Por el momento las únicas voces de apoyo surgieron del partido de Trump, el Republicano."Al renunciar a esos objetivos inalcanzables, el presidente Trump reiteró su compromiso de proteger a las familias de clase media y a los obreros del carbón", celebró Mitch McConnell, jefe republicano del Senado.A su vez, el director de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, festejó que "Estados Unidos tiene finalmente un líder que responde solamente a su gente, no a los intereses especiales".Según un sondeo YouGov realizado por el Huffington Post en mayo, 46% de los votantes de Trump eran favorables a retirarse del acuerdo, y 22% no tenían opinión.