Por la crecida del río, en Uruguay podría haber dos mil evacuados

Prefectura estima que, este jueves, el río Uruguay superará la barrera de los ocho metros provocando el incremento del número de evacuados (o desplazados, tal como le dicen en la República Oriental del Uruguay) en Paysandú, que superará el millar.



Lluvias en la cuenca media y alta del Uruguay no dan tregua y obligan a la represa de Salto Grande a adelantar las maniobras y liberar mayor caudal. "Las represas de Brasil están abriendo compuertas, lo que obliga a Salto Grande a liberar unos 25 mil metros cúbicos por segundo", informó Marco García, presidente del Comité de Emergencia local.



"Impotencia"



A diferencia de lo previsto por Prefectura, para el coordinador de emergencias el río superará la barrera de los ocho metros entre mañana viernes y el sábado, pero sea antes o después la cifra de 246 damnificados que se manejaba hasta este miércoles ya está en franco aumento, en la medida que los pobladores se enteraron de los pronósticos o son testigos de la crecida del río, que en la pasada jornada era de 2 centímetros por hora.



"Nadie te dice nada y sentís impotencia, una amargura terrible porque es como que te atan de pies y manos y no sabés qué hacer ni para dónde ir", contó Claudia Cabrera, quien junto a su esposo Julio Taborda observaban el fenómeno desde un balcón de su casa, ubicada en Avenida Brasil y Presidente Viera.



En estas horas vuelven a temer que con la inminente nueva mudanza se les rompan o queden estropeadas muchas cosas que han comprado con sacrificio, o ser víctimas de robos. En la inundación anterior se les llevaron hasta el equipo de aire acondicionado amurado en lo alto de la pared.



"Ojalá que esta vez la salida sea corta, porque el agua destruye todo", recordó Taborda, que también tuvo que autoevacuarse en abril de 2016, aunque sostuvo que la inundación de 2009 fue mayor y se asemejó a la de 1959.



Quienes no tienen un lugar al que recurrir, son derivados al gimnasio de la Escuela Nº 2, al estadio 8 de Junio, al oratorio de Zona Oeste y al refugio La Heroica, que funciona bajo la órbita del Mides.



El río también penetra en los barrios ubicados a los extremos de la ciudad. Por ejemplo, en La Chapita, hacia el sur, muchas familias con casas humildes y otras más precarias, armadas con maderas y cartones, esperan el avance del río. Al norte de la ciudad, el agua desborda el arroyo La Curtiembre y gana terreno en el barrio Curupí, rodeado de un enorme basural. Esos residuos muy pronto estarán adentro de decenas de casas cubiertas por el agua.



"No sé para dónde vamos a ir y otro problema es que tengo que dejar la mitad de las cosas", dijo Nelly del Castillo, de 70 años. Ayer iba camino a la casa de su sobrina a pedirle alojamiento. Si no le abre las puertas, aceptará el refugio que le dé el Comité de Emergencia.



En Salto



Se estima que el viernes el río Uruguay llegará a los 14,30 metros en las costas de la capital salteña. A las 15:00 horas de ayer el nivel de las aguas en la escala del puerto se situaba en los 13,20 metros.



Mientras se pronostican copiosas lluvias, la cantidad de desplazados superó las 800 personas. La Intendencia y el Ejército trabajan en la evacuación.



Muchos damnificados hasta ahora se están instalando en carpas, a pesar de las bajas temperaturas y amenazas de lluvias, y se resisten a ser trasladados a galpones de la Asociación Agropecuaria.



No quieren que les vuelvan a robar hasta las puertas y ventanas de sus viviendas, como en inundaciones anteriores, aun cuando algunas de esas casas ya se encuentran sumergidas.

Incertidumbre en el litoral



Prefectura recorre el río Uruguay para relevar la crecida de las aguas y cumplir la operativa logística en el área afectada; junto al Ministerio del Interior procura dar seguridad a las fincas que quedan vacías. También actúan equipos municipales, del ejército, Policía, Bomberos, Salud Pública y el Mides.



Números



De acuerdo al último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencia, en la jornada de ayer aumentó a 1.214 el número de personas desplazadas de sus viviendas a causa de las inundaciones. De ese total, 523 son evacuadas y 702 autoevacuadas; 873 de ellas se encuentran en Salto, 246 en Paysandú, 41 en Artigas y 45 en Cerro Largo. Para los próximos días anuncian más lluvias.



Agua de más en suelos y en represas



La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que se produjeron nuevas precipitaciones en la cuenca del río Uruguay y en algunas regiones se duplicaron los valores pronosticados. Esto, sumado a la saturación de los suelos y a los pronósticos de lluvias de 100 mm en la cuenca alta, provoca la necesidad de incrementar los caudales evacuados. Por estas maniobras, habrá que evacuar a más personas.



Se cumplen 7 días con emergencias



El 26 de mayo fue el día en que se iniciaron las evacuaciones en los departamentos de Artigas, Cerro Largo y Salto. Por su parte, el 28 de mayo el Centro Coordinador de Emergencias de Paysandú comenzó la misma tarea junto a la Intendencia local y los ministerios. Desde entonces, según el Sinae, el departamento que sufrió mayores afectaciones fue Salto.