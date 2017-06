Italia: Hijo de capo mafioso asesina a tiros a su mejor amigo por un "like"

Foto 1/2 Francesco Lamberti Crédito: Clarin Foto 2/2 Alex Pititto asesinó a su mejor amigo Crédito: Clarin

Alex Pititto y Francesco Lamberti tenían varias cosas en común. Ambos eran amigos y jóvenes; 15 y 19 años, respectivamente. Vivían en Vibo Valentia, al sur de Italia y a los dos le gustaba la misma chica. Y eso resultó fatal. El miércoles sus vidas se torcieron por un 'like' en una foto subida a Facebook.



Alex llevaba tiempo pensando que su amigo andaba detrás de su novia y tras ver el fatídico 'me gusta' decidió acabar con la vida de Francesco. No había más pruebas para su sospecha que ese like, o algunos gestos. Tal vez una mirada. Nada más.



Igual Alex citó a Francesco a las afueras de Mileto, en un precioso campo de olivos "para hablar". Tras una acalorada discusión, sacó una pistola y le pegó tres tiros a su amigo. La policía trata de determinar si el arma homicida pertenecía al abuelo del joven, según informó el diario Il Giornale.



El asesinato, del que se ha hecho eco la prensa local de Calabria, tiene todos los ingredientes para llamar la atención sobre el problema de la violencia de la mafia en el sur de Italia y sobre la vida que llevan los nuevos exponentes de la 'ndrangheta y la Camorra. Chicos jóvenes que disparan, gastan y alardean de su violencia sin pudor.



Los "baby capos"



Expertos en mafias de Italia señalan la peligrosidad que entrañan las nuevas generaciones de baby capos o baby boss. Así los llaman en Italia. Son compulsivos, ostentosos, de gatillo fácil y sin ningún miedo a pasar una temporada en la cárcel.



Según Roberto Saviano en una entrevista al diario El País, "son jóvenes y tienen toda la vida por delante. Les da exactamente igual".



El diario La Repubblica informó hace unos días de la detención de un capo camorrista de solo 16 años acusado de la muerte de dos miembros de su mismo clan. La impunidad con la que se movía, la cantidad de dinero que gastaba con sus amigos o la obscenidad con la que exhibía sus armas y coches hicieron saltar todas las alarmas.



Un ajuste de cuentas por celos se resuelve a los tiros en plena adolescencia trastocada.



El joven Alex es hijo de un capo de la 'ndraguetta, según asegura Il Giornale. El diario italiano



La familia del asesino era conocida por la policía italiana. Su padre, Salvatore -alías 'El tío' de 49 años-, la madre Maria Antonia Messiano, el hermano de 21 años y el primo Pasquale fueron detenidos el pasado mes de enero en el marco de la operación Stammer. Se los acusaba de formar parte de una red de narcotráfico que distribuía cocaína procedente de Sudamérica. Con lo cual la policía tiene la certeza de que el chico recibió una educación criminal radical y con seguridad tomó la pistola de casa.



Los chicos, sin embargo, eran mejores amigos. En su cuenta de Facebook, como señalaba este miércoles el Corriere della Sera, el asesino había escrito bajo la foto de su amigo: "La amistad es algo en boca de todos, pero en el corazón de muy pocos", hasta que el "honor" queda maltrecho. (Fuente: Clarin)