Londres tendrá que renegociar con la UE más de 700 tratados internacionales

El Reino Unido está obligado a renegociar, al menos, 759 tratados internacionales a raíz de su decisión de abandonar la Unión Europea (UE), según una investigación divulgada este miércoles por el diario británico Financial Times (FT).



Entre los tratados internacionales sobre la mesa, el Reino Unido deberá lidiar con 295 acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio, así como 202 textos de regulación compartida que abarcan desde normativa antimonopolio hasta políticas de intercambio de datos, aseguró el diario económico británico.



Y agregó que también requieren atención 69 acuerdos pesqueros, que establecerán el acceso a determinadas aguas y cuotas de capturas, 65 pactos de transporte, en su mayoría en relación a la aviación, 49 acuerdos aduaneros, 45 en el sector de la energía nuclear y 34 relacionados con la agricultura.



"El precedente más cercano en el que se puede pensar es la suspensión de un país. Se va a empezar prácticamente de cero. Será un proceso difícil y repetitivo", dijo al FT el ex abogado del gobierno británico Andrew Hood.



El diario británico subrayó que algunos de los acuerdos "son tan esenciales que sería impensable operar sin ellos".



Entre otras cuestiones, el gobierno británico deberá abordar los acuerdos que permiten a los aviones de este país aterrizar en Estados Unidos, Canadá e Israel, así como revisar los pactos internacionales que permiten importar componentes y combustible para las centrales energéticas en el Reino Unido.



El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, ha sostenido por su parte que el Gobierno prevé negociar acuerdos de transición para que las negociaciones de nuevos tratados internacionales no provoquen "ninguna disrupción" en el Reino Unido.