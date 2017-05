Atentado en Kabul: al menos 80 muertos tras explosión de una bomba

La explosión, una de las más mortíferas en Kabul, ocurrió al inicio del mes sagrado del Ramadán y llenó de nubes negras el cielo sobre el palacio presidencial y las embajadas extranjeras.La detonación ocurrió cerca de la entrada fortificada de la embajada de Alemania , en una calle muy concurrida por el tráfico a esa hora del día, dijo Basir Mujahid, un portavoz de la Policía de Kabul. "Fue un coche bomba cerca de la embajada alemana, pero hay otros edificios y oficinas cerca. Es difícil decir cuál ha sido el objetivo exacto", dijo.El estallido, que destrozó ventanas y arrancó las puertas de sus marcos en casas a cientos de metros de distancia, tuvo una potencia poco frecuente. Algunos reportes dijeron que fue causada por explosivos ocultos en un tanque de agua.

#BREAKING : Massive car explosion on the gate of the German mission in #Kabul , in the diplomat area, 60 injured. pic.twitter.com/umN9UtMl8Y

The #suicide attack in #Kabul was very powerful. Our office looks like this. #AFG pic.twitter.com/RiJCkuCM0L