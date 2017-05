¿Cómo afectan los likes?: a mayor uso de Facebook, "menos felicidad y salud"

El mayor uso de Facebook genera también menor felicidad y menor salud, según una investigación llevada a cabo por las Universidades de Yale y California, relanzada por el Wall Street Journal.



El estudio fue realizado a lo largo de dos años sobre más de 5.000 personas, y publicado en el American Journal of Epidemiology."Las interacciones cara a cara mejoran el bienestar. Con la omnipresencia de las redes sociales surgieron importantes cuestiones sobre el impacto de las relaciones", dijeron los investigadores.



"Hemos examinado las asociaciones que hay entre la actividad en Facebook y el estado de salud física, mental y la satisfacción de la vida", agregaron.



Los resultados demostraron que, en general, el uso de la plataforma no está asociado con el bienestar. Por ejemplo -subrayó la investigación- si a la publicación de un post no le corresponde un número de 'me gusta' considerado suficiente, hay un empeoramiento del 5-8 por ciento del estado físico y mental".



Los expertos monitorearon a 5.208 adultos, accediendo directamente a su actividad en Facebook a lo largo de dos años, entre 2013 y 2015.

"Estos resultados pueden ser relevantes también para los otros tipos de redes sociales -observaron Holly B. Shakya y Nicholas A. Christakis, autores del estudio.



"Lo complicado de las redes sociales es que mientras las usamos tenemos la impresión de que nos estamos dedicando a una interacción social significativa. Nuestros resultados sugieren, en cambio, que la naturaleza y calidad de este tipo de conexión no sustituyen la interacción del mundo real que necesitamos para una vida sana", agregaron. En los últimos meses, otros dos estudios pusieron el foco en forma negativa sobre el uso de las redes sociales de parte de adolescentes y adultos, recordó el Wall Street Journal.



El primero, realizado sobre 1787 estadounidenses, reveló cómo el uso de estas plataformas aumenta un sentimiento de aislamiento; el otro sobre 1500 británicos subrayó que los sitios, sobre todo si están basados en imágenes, aumentan los sentimientos de ansiedad e inadecuación.