Un niño de 7 años falleció tras recibir un tratamiento homeopático

La Justicia italiana abrió una investigación tras el fallecimiento de un niño de 7 años el sábado en un hospital de Ancona, en el centro del país. El chico perdió la vida tras sufrir complicaciones por una otitis que había sido tratada con procedimientos homeopáticos.



Francesco perdió la conciencia el martes y sus padres lo llevaron al hospital de Urbino, donde le detectaron daños graves en el cerebro. Luego fue trasladado al hospital pediátrico Salesi de Ancona, donde falleció después de que se le aplicara una terapia antibiótica que no fue suficiente para curarlo.



Francesco sufría de una otitis desde hacía un par de semanas. Sus padres confiaron el tratamiento de la afección a un homeópata, según lo informado por medios locales. Por lo tanto, la otitis habría sido tratada con un tratamiento alternativo, y no con antibióticos. Se estima que esto pudo derivar en el deterioro de su salud y las complicaciones posteriores que provocaron la muerte cerebral del pequeño.



La fiscalía de la ciudad de Urbino está a cargo de la investigación por "homicidio culposo", después de conocerse que los padres habían dado su consentimiento para que su hijo no fuera tratado con antibióticos. Los medios locales informaron que los padres son partidarios de los tratamientos homeopáticos y que se habían dirigido al doctor Massimo Mecozzi para el seguimiento de Francesco.



El abuelo materno del niño declaró que Francesco ya había sido tratado en tres ocasiones de otitis por el homeópata y que tanto su hija como el marido de esta confiaban "ciegamente" en el especialista. Y agregó: "Ha matado a nuestra familia por su delirio de omnipotencia. La homeopatía no tiene nada que ver. Solo él, y pagará".



Italia está conmovida por la muerte del niño. El hecho originó editoriales en los periódicos y acalorados debates en las redes sociales. "Una generación de peligrosos ignorantes", "padres inconscientes", "¡Los charlatanes matan!", lanzaron los usuarios de Twitter. Mientras que otros, sin defender al médico homeópata del niño, denunciaron el exceso de la medicina moderna y el lobby de las grandes farmacéuticas. (Clarin)