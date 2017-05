Corea del Norte lanzó un nuevo misil: Cayó en aguas de Japón

Corea del Norte lanzó este lunes otro misil de medio alcance que tras volar 450 kilómetros cayó en aguas cuya jurisdicción reclama Japón, dentro de la nueva dinámica adoptada por Pyongyang que prometió que realizaría un ensayo de este tipo cada semana.Según el portavoz nipón, Yoshihide Suga, el cohete impactó en su zona marítima económica exclusiva, aunque no resultó afectada ninguna de las embarcaciones y pesqueros que suelen faenar en esa región."Condenamos esta acción de la forma más enérgica", señaló Suga. "No podemos aceptar las repetidas provocaciones de Corea del Norte pese a los repetidos avisos que le ha hecho de la comunidad internacional", le secundó el propio primer ministro Shinzo Abe.El proyectil fue disparado a las 5:10 de la mañana, hora local, desde un aeropuerto cercano a la ciudad costera de Wonsan, en el este del país, y voló durante 6 minutos. El alto mando del ejército de Corea del Sur estimó que se trató de un Scud, uno de los cohetes más habituales del arsenal norcoreano que disponen de un alcance de entre 300 y 500 kilómetros, aunque recientemente Pyongyang desarrolló una nueva variante cuyo rango de acción se extiende hasta los 1.000 kilómetros, lo que le permitiría llegar también a Japón.Este es el noveno lanzamiento que protagoniza Corea del Norte en lo que va de año y como afirmó la agencia Yonhap constituye un nuevo varapalo a cualquier intento por parte del nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-In, para reanudar el diálogo con su contraparte norcoreana."Es una seria amenaza no sólo a la Península de Corea sino a la paz y la seguridad global.Tomaremos medidas severas", anunció el ministro de Asuntos Extranjeros surcoreano, por medio de un comunicado.Por su parte, el ministro de Exteriores chino ha urgido al régimen de Kim Jong-un a mantener la calma y a crear unas condiciones favorables para el diálogo.