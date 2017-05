Merkel: "Europa ya no puede confiar en sus aliados"

"Europa ya no puede confiar completamente en sus aliados", dijo este domingo la canciller alemana Angela Merkel, destacando las heridas que dejaron las reuniones del G-7 y la OTAN realizadas esta semana.



Merkel no mencionó directamente al presidente de EEUU, Donald Trump, quien criticó a países aliados de su país en la OTAN y se negó a aprobar un acuerdo global sobre cambio climático, aunque dijo que los días en que Europa podía contar con otros estaban "terminando".



"Lo he experimentado en los últimos días. Los europeos tenemos de verdad que tomar nuestro destino con nuestras propias manos, por supuesto en amistad con EEUU, con Reino Unido y, como buenos vecinos, donde sea posible también con otros países, incluso con Rusia", agregó Merkel en una cervecería repleta en Múnich.



"Pero tenemos que saber que debemos luchar por nuestro futuro por nuestra cuenta, por nuestro destino como europeos", sostuvo la canciller en el marco de un acto de campaña de cara a las elecciones federales de septiembre.



La cumbre de dos días del G-7 realizada en Italia enfrentó a Trump con los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón en varios asuntos.



El mandatario estadounidense respaldó el sábado el compromiso de luchar contra el proteccionismo al final del G-7, pero se negó a respaldar el pacto climático, diciendo que necesitaba más tiempo para decidirlo.



Y en la cumbre de la OTAN realizada el jueves, Trump intensificó sus acusaciones sobre que algunos países de la alianza militar no están gastando lo suficiente en defensa y advirtió de más ataques como el perpetrado en Manchester esta semana a menos que la alianza haga más para detener a los yihadistas. (Reporte de Joern Poltz, reporte adicional de Tatiana Jancarikova en Bratislava. Editado en español por Rodrigo Charme).