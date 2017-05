En medio de la crisis, Temer cambió al ministro de Justicia

El presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó el intercambio de carteras entre sus hasta ahora ministros de Justicia, Osmar Serraglio, y de Transparencia, Torquato Jardim, y volvió a prometer que cuando termine su mandato dejará "un país mejor" que el que recibió.



El gobierno anunció el reemplazo de Serraglio por Jardim en un comunicado divulgado por el vocero presidencial, Alexandre Parola, en el que no se informaron los motivos de la decisión.



Poco más tarde, fuentes oficiales revelaron la otra parte del enroque y despejaron la versión según la cual Serraglio volvería a ocupar su banca en la Cámara de Diputados.



Serraglio estaba al frente del Ministerio de Justicia desde febrero pasado y en marzo fue divulgada una grabación de audio que lo vincula con el escándalo de corrupción Carne Débil, de frigoríficos que adulteraron alimentos vencidos para exportarlos o venderlos en el mercado interno con complicidad de autoridades.



El enroque en el gabinete busca reforzar la influencia del Ejecutivo ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a Temer, el senador y líder socialdemócrata Aécio Neves, y el diputado Rodrigo Rocha Loures, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) del mandatario.



Rocha Loures asumió como diputado precisamente cuando Serraglio pasó al Ministerio de Justicia, por ser su suplente, y la semana pasada entregó a la Policía Federal una valija con dinero que había desaparecido a fines de abril y está relacionada con otro escándalo de corrupción que involucra al propio Temer.



El cambio en el gabinete se produce en medio de la peor crisis que vive la administración de Temer desde su asunción en mayo de 2016.



La semana pasada trascendió que ejecutivos del grupo JBS afirmaron ante la Justicia que Temer recibió coimas desde 2010 y entregaron una grabación en la que el mandatario consiente posibles delitos, por lo que el STF abrió una investigación contra él por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.



En ese contexto, Temer se comprometió a "perseverar" en el camino emprendido, volvió a prometer que entregará a su sucesor "un país mejor" que el que recibió, y advirtió que es indispensable disponer "reformas" para que Brasil crezca.



"Vamos a perseverar en este camino; no me desviaré de entregar a mi sucesor, en 2019, un país mejor que el que recibí; sin reformas, Brasil no se sustentará", afirmó el jefe del Estado en un artículo con su firma publicado hoy por el diario Folha de Sao Paulo.



"Sé que todos esperan evaluaciones con respecto a este momento de crisis; me gustaría, por eso, remarcar que la Constitución es nuestra única guía; ella garantiza nuestros derechos políticos y la protección de los derechos individuales", sostuvo.



Temer puso en duda los indicios que lo vinculan con episodios de corrupción: "Demócrata como soy, veo la libertad de expresión que es extrapolada por interpretaciones voluntaristas, sin que se comprueben bien los datos; falsas confesiones son difundidas en una grabación clandestina, inservible, según los peritos, como prueba, y que ni siquiera fue revisada", dijo.



"A los criminales que planearon todo les dieron un pasaporte libre para que vivan con lujos en cualquier parte del mundo; en lo que a mí compete, seguiré trabajando por Brasil", finalizó.