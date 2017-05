Detuvieron a un nuevo sospechoso por el atentado en Manchester

Internacionales Difundieron imágenes del atacante de Manchester antes de la explosión

La Policía del Gran Manchester dijo que el último arresto se realizó en el área de Old Trafford, donde está ubicado el estadio del Manchester United, y señaló que aún se registra una casa en la zona de Moss Side, que este sábado fue desalojada provisionalmente como medida de precaución.Un total de doce hombres de entre 18 y 44 años son interrogados por la policía en relación con el atentado del lunes en el Manchester Arena, que causó 22 muertos y 64 heridos.Entre ellos, Ismail Abedi, hermano del terrorista suicida Salman Abedi, un británico de origen libio de 22 años que detonó una bomba casera a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, informó la agencia de noticiasLa Policía investiga también la supuesta red que apoyó a Salman Abedi para perpetrar su ataque, que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.Por su parte, la ministra británica del Interior, Amber Rudd, dijo a la cadena de televisión pública británicaque la operación policial para desmantelar la red de apoyo del terrorista suicida sigue "a plena marcha" y aún se busca a posibles cómplices.Rudd señaló que "potencialmente" todavía quedan sospechosos sueltos, mientras la policía interroga a los doce detenidos, al tiempo que afirmó que "hasta que la operación no se haya completado, no podemos estar seguros de que haya quedado cerrada".La ministra conservadora reveló además que el Gobierno británico utilizó ya unas controvertidas medidas para impedir la entrada al Reino Unido de ciudadanos con posibles vínculos extremistas, aunque no precisó cuántas veces o con qué efecto.Confirmó que el servicio de contraespionaje MI5 investiga actualmente unas 500 posibles tramas terroristas, así como a una lista de unos 3.000 individuos considerados de riesgo y otros 20.000 clasificados como menos peligrosos.