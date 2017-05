Aerolínea británica canceló sus vuelos por una caída del sistema informático

Una falla mundial en los sistemas informáticos de la aerolínea British Airways causó hoy retrasos y cancelaciones de vuelos, según informó la aerolínea. En su cuenta de Twitter, agregó que la falla es a nivel global. En una declaración, la aerolínea se disculpó por lo que llamó una "interrupción en los sistemas" y dijo que estaba trabajando para resolver el problema.Los pasajeros en el aeropuerto Heathrow de Londres reportaron filas largas en los mostradores de check in y retrasos en los vuelos. Uno publicó una foto en Twitter de empleados de British Airways que escribieron números de puerta de abordaje en un pizarrón."Hemos tratado en todas las máquinas self service y ninguna funcionaba, excepto una", dijo Terry Page, quien tenía un vuelo reservado a Texas. "Había una fila enorme", pero luego dejó de funcionar también, agregó.A su vez, el aeropuerto de Gatwick, en el sur de Londres, informó a los pasajeros que todos los vuelos hasta las 6 de la tarde fueron cancelados. "Por favor no vayan al aeropuerto si su vuelo sale antes de las 6 pm", informaron en su cuenta de Twitter.La "falla en los sistemas informáticos" de British Airways ocurrió en un fin de semana largo, cuando miles de británicos aprovechan para viajar.