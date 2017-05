El G7 se reúne para buscar acuerdos por migración, cambio climático y comercio

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo; el canadiense Justin Trudeau; la alemana Angela Merkel; el estadounidense Donald Trump; el italiano Paolo Gentiloni; el francés Emmanuel Macron; el japonés Shinzo Abe; la británica Theresa May, y Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.



Tras haber alcanzado este viernes una fuerte declaración común que pone "a la lucha contra el terrorismo como prioridad mayor", los responsables de los gobiernos de Italia, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania y Francia tratarán de cerrar la cumbre con una declaración común que contenga los puntos más resistidos por Estados Unidos.



"No es ningún secreto que los líderes tienen diferentes posturas en asuntos como el cambio climático y el comercio", señaló el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk para ilustrar las divergencias al interno del bloque de países que concentran el 32,2% del PBI mundial, representados por Trump, el italiano Paolo Gentiloni, el japonés Shinzo Abe, la alemana Angela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el canadiense Justin Trudeau.



La británica Theresa May, que en el primer día de la cumbre obtuvo un fuerte respaldo tras el ataque terrorista del lunes pasado en Manchester, no participará de las reuniones del sábado.



En cambio climático hay dos bloques definidos: por un lado Estados Unidos, renuente a terminar de adoptar los acuerdos de la denominada COP21 de París, y por otro lado el resto de los países que buscan persuadir a la administración Trump a sumarse a una serie de medidas que buscan mitigar el daño ambiental que producen sus economías. "El presidente de los Estados Unidos está en una reflexión interna" sobre el tema, explicó Gentiloni.



En el punto del comercio aparece también la soledad norteamericana en reclamo de medidas más proteccionistas frente a un bloque de seis, al que se suman las instituciones europeas presentes, que busca hacer publicidad del "lado ventajoso de la globalización", como planteó el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker. Además, se sigue de cerca la postura británica considerando la próxima salida de la Unión Europea que redefinirá sus alianzas comerciales.



Además, mientras durante todo el sábado continuarán debatiendo el tenor de los párrafos dedicados a la migración, a última hora del viernes había consenso en destacar "el compromiso de los países de origen y su responsabilidad compartida" en la gestión migratoria, pero con igual énfasis en los derechos humanos de los migrantes y en el "derecho inalienable" de los países a defender y controlar sus fronteras, un pedido explícito estadounidense.



La posibilidad de un levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia en 2014 es otro de los ejes que se abordarán en la sesión de trabajo del mediodía italiano, y también en este tema la voz de Trump parece ir a contramano de una Unión Europea decidida a continuar con la postura sobre Moscú.