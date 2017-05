Alemania "se planta" contra movimiento antivacuna: comenzará a multar a padres

El Gobierno alemán planea sancionar con multas de hasta 2.500 euros (2.806 dólares) a los padres que rechacen los planes vacunación infantil antes de anotar a sus hijos en un jardín de infancia, según un proyecto de ley que salió a la luz.



La nueva normativa, que será aprobada el 1 de junio en el Parlamento alemán (Bundestag), contempla además que la obligatoriedad de las guarderías de comunicar a las autoridades sanitarias la identidad de los progenitores que se nieguen a ser asesorados sobre vacunas.



"Que todavía hoy mueran personas a causa de sarampión, eso no nos puede dejar indiferentes. Por eso vamos a endurecer ahora las normas de vacunación", indicó el ministro de Sanidad de Alemania, el conservador Hermann Gröhe, en declaraciones a "Bild".



En Alemania no es obligatorio que los niños estén vacunados. No obstante, desde que en el año 2015 el país se viese afectado por una ola de sarampión, el Gobierno de Merkel modificó la legislación y comenzó a exigir a los padres que entregasen en la escuela infantil en la que querían matricular a sus hijos un justificante que acreditase que habían sido informados sobre los planes de vacunación.



Hasta ahora, sin embargo, eran los propios jardines de infancia los que decidían si comunicaban a las autoridades sanitarias los datos de los padres que rechazaban recibir información sobre el calendario de vacunación infantil.



A principios de esta semana, una mujer, madre de tres hijos, falleció por sarampión en la ciudad alemana de Essen, en el oeste del país.