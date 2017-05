Crearon un "cervezoducto" para el mayor festival de heavy metal del mundo

Los organizadores del mayor festival de heavy metal del mundo que se realiza en Alemania crearon un "cervezoducto" para saciar la sed de los asistentes. Todos los años concurren alrededor de 75 mil fans que consumen en promedio 5,1 litros de cerveza por persona.El Wacken Open Air se realiza en agosto en la ciudad alemana de Wacken y los responsables de la puesta en marcha previendo el alto consumo de cerveza que realizan años tras años los concurrentes, decidieron construir una red de conductos subterráneos para transportar la bebida.

El "cervezoducto", que va transportar alrededor de 400 mil litros de cerveza, tendrá que atender las necesidades de todos los puntos de ventas que se encuentren en el festival, con una presión para llenar al menos seis vasos en seis segundos.La red de tuberías tendrá una extensión de siete kilómetros enterrada a casi un metro de profundidad. De esta manera, toda la zona donde se va a realizar el recital no se verá afectada y podrá ocuparse con total normalidad el resto del año para otro tipo de actividades.Cada año en la pequeña ciudad alemana se reúnen unos 75 mil amantes del heavy metal que consumen en promedio 5,1 litros por persona durante los tres días que dura el concierto, superando de esta manera al Rock am Ring que se realiza en el mismo país con 3,1 litros per cápita.