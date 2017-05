Enfermero habló de lo que dijo la nena de 8 años antes de morir en el atentado

Un camillero asistió a Saffie Roussos, una de las 22 víctimas del salvaje ataque a la salida del show de Ariana Grande y contó detalles conmovedores. "Simplemente no puedo creerlo", dijo al describir el momento en el que se enteró de la muerte de la pequeña.Un hombre que estaba trabajando como camillero en los primeros auxilios a las víctimas del atentado en el show de Ariana Grande en el Manchester Arena contó, conmovido, las últimas palabras de Saffie Roussos, la niña de 8 años que es una de las 22 víctimas del ataque terrorista.En declaraciones a la BBC, Paul Reid de Darlastan, West Midlands, describe el momento en que corrió para ayudar a la niña."Ella nunca lloraba una lágrima. Hablé con ella y eso la consoló. Ella estaba preguntando por su madre y preguntando qué había pasado. Le dije que estaría bien, que no se preocupe, que íbamos a llevarla al hospital luego de que la pusiéramos en una ambulancia", contó el hombre."Y yo simplemente no puedo creerlo", dijo al describir el momento en el que se enteró al día siguiente de su deceso por las heridas causadas por la bomba.