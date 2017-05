Tragedia del Chapecoense: El avión tenía suspendido el seguro y no podía volar

El avión de la aerolínea LaMia con el que se siniestró el club de fútbol brasileño Chapecoense en noviembre de 2016 tenía suspendido el seguro y no podía volar, según aseguró hoy la televisión CNN.La cadena, que accedió al contrato del seguro, también destacó que las autoridades aeronáuticas de Bolivia y Colombia no cancelaron el vuelo a pesar de que el avión no podía volar al no tener un seguro vigente contra accidentes.La CNN agregó que la compañía boliviana de seguros Bisa confirmó por escrito el pasado 21 de febrero que:Además, apuntó la televisión, el contrato no cubría vuelos con destino Colombia.El avión de LaMia se precipitó a tierra el 28 de noviembre de 2016 con la delegación del club brasileño Chapecoense, en un accidente que dejó 71 muertos y seis supervivientes (cuatro brasileños y dos bolivianos). La nave había partido desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.El "Chape" viajaba a Medellín para disputar el 30 de noviembre el primer partido por la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional, torneo que le fue adjudicado como un homenaje por la Confederación Sudamericana de Fútbol.La investigación de CNN remarca que la ley aeronáutica boliviana 2902 establece en sus artículos 121 y 123 que la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el ejercicio de sus poderes como máxima autoridad aeronáutica, tiene la atribución de fiscalizar las irregularidades descritas e incluso de suspender las actividades de una compañía que no mantiene su seguro en regla.Además, se supo que las diputadas bolivianas Norma Piérola y Erika Justiniano del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidieron un informe escrito al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, y a su colega de Economía, Luis Arce, sobre el tipo de seguro contra accidentes que tenía la aerolínea LaMia. No hubo respuesta oficial, indicó CNN.