Bomba usada en Manchester es similar a las que usaron en Bruselas y en París

El legislador republicano Michael McCaul aseguró este jueves que la tecnología con la que confeccionaron la bomba del atentado en Manchester coincide con la utilizada en los ataques en Bruselas y París, lo que reaviva la hipótesis de la existencia una red yihadista en Europa.Según McCaul, titular de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, dijo que la bomba detonada el lunes por el atacante suicida en el Manchester Arena contenía el mismo explosivo que los ataques que en 2015 y 2016 se cometieron en París y Bruselas, respectivamente, apuntando a un posible vínculo con la misma red yihadista.Además, señaló que el "nivel de sofisticación" del artefacto implicaba que su fabricante o fabricantes podrían haber tenido formación en el extranjero.McCaul dijo que la mochila llevada el lunes por el joven británico autor del atentado, Salman Abedi, de 22 años, fue cargada con TATP, el mismo explosivo utilizado en noviembre de 2015 en París y en marzo de 2016 en Bruselas, y lo definió como "un artefacto explosivo clásico utilizado por los terroristas".McCaul sostuvo que la evidencia conocida sobre el ataque hasta el momento indica que "no estamos tratando con una situación de lobo solitario", reavivando la hipótesis de que detrás del ataque en Manchester estaría el mismo grupo islamista que atentó en Francia y Bélgica.Las declaraciones de congresista se conocieron casi en paralelo a que la policía británica anunciara que dejaba de compartir información con Estados Unidos sobre el reciente atentado luego que se filtraran detalles "clave" de la investigación en los medios de comunicación norteamericanos.Anoche, el diario The New York Times publicó imágenes que mostraban partes de explosivos y la identidad del terrorista del atentado que dejó 22 víctimas mortales y medio centenar de heridos, lo que provocó un cimbronazo diplomático entre ambos países que comparten información de inteligencia como parte de acuerdos bilaterales.La indignación en el gobierno británico fue tal, que hoy la primera ministra británica, Theresa May, anticipó que aprovecharía la cumbre de la OTAN de hoy en Bruselas para decirle al presidente estadounidense, Donald Trump, que la información sensible debe mantenerse bajo reserva."Le dejaré en claro al presidente Trump que la información de inteligencia que se comparte entre nuestras agencias de seguridad debe permanecer segura", dijo hoy May en una declaración desde su residencia oficial en Londres.