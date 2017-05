Francisco le envió carta a Milagro Sala: "Comprendo su dolor y su sufrimiento"

La dirigente social Milagro Sala, detenida en el penal de Alto Comedero por los supuestos delitos de extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública, recibió una carta del Papa Francisco en la que el pontífice le manifiesta su "acompañamiento a través de la oración", y le asegura "comprender su dolor", en respuesta a otro escrito enviado recientemente al Sumo Pontífice por la líder de la organización Tupac Amaru, según difundieron voceros de la Organización."Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", sostuvo el Papa.En la carta, recibida por Sala en su celda durante la jornada de ayer, Francisco agregó: "Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí".Al respecto, la dirigente social, quien le había enviado una carta al Sumo Pontífice en la que "le relató el constante y creciente hostigamiento del que es víctima en el penal de mujeres", aseguró que se sintió muy emocionada al recibir la carta.Sala está detenida en el penal Alto Comedero, desde enero de 2016, y con prisión preventiva en el marco de varias causas en las que se le imputan los delitos de extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública con fondos para construir viviendas sociales que no fueron realizadas, y que ya se encuentra con pedido de elevación a juicio.En tanto, viene de ser condenada, en diciembre pasado, a tres años de prisión en suspenso por el delito de "daños agravados" a raíz de un escrache realizado en 2009 contra el entonces senador radical y actual gobernador de la provincia, Gerardo Morales, fallo que se encuentra con pedido de revocación por parte del fiscal Javier De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal. Sobre Sala pesan otras causas, entre ellas por "amenazas" a otra interna del penal donde se encuentra alojada, y por "inducción a cometer delitos con amenazas agravadas"."Me ha emocionado mucho, que nos tengan en cuenta. Jujuy es una provincia muy chiquita y la están teniendo en cuenta toda la Argentina, en toda Latinoamérica por las cosas que están pasando. Con lo que sucede en Brasil, en Venezuela, y que el Papa piense aun así en nosotras es muy admirable", expresó la dirigente.Finalmente, desde la Organización Tupac Amaru explicaron que si bien la misiva fue entregada este miércoles, la misma fue firmada el 5 de mayo y enviada por correo diplomático.