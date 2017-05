Fueron a buscar a sus hijas al concierto en Manchester y murieron en el ataque

El lunes por la noche, Angelika y Marcin Klis pasearon por un rato por las cercanías del Manchester Arena antes de acercarse al estadio para recoger a sus hijas, Alex y Patricia, que asistían al concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.



En ese momento, Selman Abedi, el joven de 22 años y que vivía cerca del estadio, se acercó allí y detonó un artefacto explosivo. Ellos dos, junto a otras 20 personas, se convirtieron en las víctimas fatales del atentado que sacudió a Reino Unido y dejó, además, 59 heridos. Pero no fue el único efecto: dentro del estadio, la explosión generó una estampida. El público que había asistido al concierto de Grande intentó huir y ponerse a salvo.



Y cuando Alex, de 20 años, y la adolescente Patricia lograron sortear el caos, su primer instinto fue buscar a sus padres. Pero no los encontraron. Entonces la hermana mayor recurrió a todos los medios disponibles para dar con su paradero.



Pocos minutos después del ataque y cuando ya la policía había confirmado que el atentado había dejado "víctimas fatales", Alex publicó en Facebook una foto de Angelika y Marcin con el siguiente mensaje:



"Cualquier persona que esté en un lugar seguro o en un hospital en Manchester, si alguien se cruza con mis padres, por favor, por favor déjenmelo saber. Ellos están desaparecidos desde el ataque", escribió en su cuenta de la red social.



Y remató las palabras con un detalle: "Esta foto fue tomada esta misma noche, así que ellos están vestidos con la misma ropa".



En la imagen se puede ver a Marcin, de 42 años, junto a él Angelika, de 40, sonriendo a la cámara.



Detrás de ellos una de sus paradas en su paseo por Manchester: el Corn Exchange, un centro comercial ubicado cerca del Museo Nacional del Fútbol.



Pero a pesar de la publicación de la foto, no llegó ninguna información.



La única noticia arribó este miércoles y la dio el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Witold Waszczykowski: "Una pareja polaca se encuentran entre las víctimas del ataque de este lunes en Manchester".



"Los padres habían pasado a recoger a sus hijas después del concierto y desafortunadamente han muerto. Sus hijas están a salvo", agregó.

De inmediato, Alex y a su hermana comenzaron a recibir mensajes de solidaridad a través de las redes sociales.



"Siento mucho lo que ha pasado. No tengo palabras y es imposible imaginar por lo que estás pasando. Mi corazón está contigo", escribió Kirsty Williams.



El gobierno polaco confirmó que se hará cargo de todo el apoyo que necesiten las hermanas, y varias personas crearon páginas para recaudar fondos para los gastos funerarios.



Por su parte, la comunidad de York publicó en su página de internet la foto de la familia Klis y un mensaje de condolencias.



"Ellos llegaron al peor lugar en el momento equivocado. Nuestras sentidas condolencias a la familia de Marcin y Angelika".