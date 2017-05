China, en bicicleta: En un año pasó a haber más de 50 millones de usuarios

En la mayoría del mundo, desde Buenos Aires a Nueva York, los servicios de bicicletas que se pueden retirar en diferentes puntos de la ciudad tienen una metodología similar. Te registrás (a veces en forma gratuita, a veces pagando) y podés sacar una bici en una estación, y devolverla en otra con un tiempo que puede ir de 20 minutos a 1 hora. En China no es así.





En principio suena parecido. Desde Beijing al Tibet, el usuario solo tiene que apuntar al código QR que tiene la bicicleta y el candado se abre al costo de 15 centavos de dólar. Lo extraño es que no hay demasiadas reglas que indiquen cómo y dónde dejarla. Al terminar el recorrido, la pueden dejar acomodada o tirada en cualquier lado siempre que cierren el candado.





Pilas y pilas



Suena tentador y también caótico. Así es como en esquinas, veredas y parques de todo el país se acumulan pilas de bicicletas. Literalmente tiradas una encima de la otra. La policía trata de arreglar el lío apliándolas para que ocupen menos espacio. ¿Cuántas? Más de 3 millones de 30 empresas diferentes.



Y no parece ser un fenómeno pasajero. De 2016 a 2017, pasaron a haber de casi 19 millones de usuarios de estos servicios a más de 50 millones. La mayoría con hábitos no tan amigables.



Como el servicio está tan al alcance de la mano, cualquiera se sube a una bici aunque no esté canchero en esto de andar por las calles llenas de gente. Esto termina en accidentes (en ocasiones fatales).



Los gobiernos de las distintas ciudades están improvisando medidas para frenar el caos. Entre discriminar a quienes darle el servicio (por características como el peso y la altura del ciclista) y obligar a las empresas a instalarles GPS a sus productos para obligarlos a irlos a buscar.