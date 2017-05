Ante protestas en Brasilia, Temer decretó la intervención de tropas federales

El debilitado presidente de Brasil ordenó por decreto la intervención de las Fuerzas Armadas para "garantizar la ley y el orden", luego que miles de manifestantes reclamaron su renuncia en protestas que dejaron como saldo choques con la policía y el incendio de tres ministerios, y que provocaron la evacuación de edificios públicos en la capital del país.El debilitado presidente de Brasil, Michel Temer, decretó la intervención de las Fuerzas Armadas para "garantizar la ley y el orden" en Brasilia, luego que miles de manifestantes reclamaron su renuncia en protestas que dejaron como saldo choques con la policía y el incendio de tres ministerios, y que provocaron la evacuación de edificios públicos en la capital del país.

Las protestas

Em Brasília, helicóptero da Polícia Militar pousa no gramado em frente ao Congresso Nacional. Acompanhe ao vivo: https://t.co/Kz5XgY6V16 pic.twitter.com/yMWE5eIwjc — EL PAÍS Brasil (@elpais_brasil) 24 de mayo de 2017

"El presidente dice que es inaceptable el desorden, el descontrol y que no permitirá que actos como estos vengan a empañar el proceso que se desarrolla de manera democrática y en respeto a las manifestaciones", dijo el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, en un pronunciamiento por la TV estatal, el canal NBR.La vía libre para la intervención militar de las calles del Distrito Federal fue publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión. La medida tiene vigencia hasta el 31 de este mes."Esto es una dictadura, ni el gobierno de los militares hacía esto. Este gobierno no puede tolerar una manifestación en su contra. Esta protesta era convocada por sindicatos y movimientos sociales y la policía los provocó reprimiendo y todo derivó en otra cosa", dijo a pocos metros de los edificios incendiados, dentro de la Cámara de Diputados, el jefe del bloque del opositor Partido de los Trabajadores (PT), el legislador Carlos Zarattini.El presidente de la Cámara de Diputados y número dos del país, Rodrigo Maia, fue quien pidió a Temer reforzar la seguridad en Brasilia."Yo le pedí a Temer que pusiera la Fuerza Nacional (tropa de elite de la policía)" pero no el Ejército, dijo en medio de la sesión de Diputados Maia, comentando la decisión del mandatario.Las sedes de los ministerios del gobierno de Brasil debieron ser evacuados este miércoles por la tarde en Brasilia, donde manifestantes que reclamaban la renuncia del presidente Michel Temer provocaron incendios en edificios públicos.Manifestantes realizaron barricadas y se enfrentaron con la policía en la Explanada de los Ministerios, como se denomina a la región de Brasilia que alberga a los ministerios y las sedes de los tres poderes del Estado.Frente al Congreso Nacional, en tanto, miles de personas exigieron la renuncia de Temer.En tanto, la policía brasileña reprimió con gases lacrimógenos y spray de pimienta a los manifestantes que intentaban cruzar el perímetro de seguridad montado en torno al Congreso Nacional.La protesta llamada "Ocupa Brasilia" fue organizada por centrales sindicales y movimientos sociales de todo el país, y exige la renuncia de Temer, elecciones directas anticipadas y el fin del tratamiento parlamentario de las reformas laboral y previsional.Según la policía, en la manifestación había unas 25.000 personas.En Río de Janeiro, en tanto, la policía reprimió con gases una manifestación de sindicatos de empleados públicos que protestaban luego de que la Asamblea Legislativa del estado aprobara un aumento de 11% a 14% del aporte previsional que será descontado a todos los asalariados estatales.