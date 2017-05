Wikipedia continuará su demanda por espionaje contra la NSA de EE.UU

La Fundación Wikimedia, responsable de la enciclopedia online Wikipedia, podrá seguir adelante con su demanda contra la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) por violar los derechos de sus usuarios mediante la vigilancia que lleva a cabo en Internet, según lo decidió hoy un juzgado de Richmond, Virginia."La decisión marca una importante victoria para la privacidad y la libre expresión de los derechos de los usuarios de Wikimedia", dijo la organización en un comunicado que publicó en su blog oficial, firmado por los abogados Jim Buatti y Aeryn Palmer.El fallo, del Juzgado Cuarto del Circuito de Apelaciones en Richmond, Virginia, con tres votos a favor y ninguno en contra, habilitó la continuación de la demanda judicial iniciada en 2015 por Wikimedia, Amnistia Internacional, Human Rights Watch, la National Association of Criminal Defense Lawyers, PEN American Center, Global Fund for Women, la revista The Nation, Rutherford Institute y Washington Office on Latin America contra la NSA y el Departamento de Justicia estadounidense."La NSA espía las informaciones transmitidas a través de los cables de fibra óptica mediante un programa llamado 'Upstream'", aseguraron las organizaciones demandantes que son representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).Las entidades reclaman que la NSA finalice sus programas de espionaje masivo a los usuarios de Internet."La demanda afirma que el programa de vigilancia masiva viola la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege la libertad de expresión, y la cuarta enmienda que prohíbe las pesquisas y aprehensiones arbitrarias", detalló un artículo oficial publicado en la enciclopedia online.Las organizaciones sustentaron su presentación judicial en los secretos filtrados por Edward Snowden, ex analista de la NSA, donde demostró que ese organismo "apuntaba directamente a Wikipedia y sus usuarios como un objetivo de espionaje".Buatti y Palmer aseguraron: "Estamos dispuestos a continuar esta lucha".