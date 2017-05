El Papa Francisco impulsa un congreso de políticos católicos latinoamericanos

El papa Francisco impulsa la realización de un Congreso para políticos católicos latinoamericanos que se hará en diciembre en Colombia y al que serán invitadas 80 figuras del continente, entre ellos, y por Argentina, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y el intendente de Córdoba Ramón Mestre.



"El evento se llamara 'Encuentro de católicos con responsabilidades políticas al servicio de los pueblos latinoamericanos', y será el 1, 2 y 3 de diciembre en Colombia. Queremos que sea un intercambio de experiencias, de testimonios y reflexiones sobre la experiencia de los laicos católicos que asumen responsabilidades políticas", anunció este lunes en diálogo con Télam el vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano (CAL), Guzmán Carriquiry,



El evento, al que asistirán 80 dirigentes de toda la región, incluidos Stanley, Domínguez y Mestre, contará además con la presencia de "20 pastores": siete cardenales y 13 Obispos, y está co-organizado por la CAL y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

"El encuentro tiene el aval, el apoyo y el impulso de Francisco y tiene como antecedente la cuestión que Francisco impuso como tema en 2016 de la asamblea plenaria de la CAL, sobre 'el indispensable compromiso de los laicos en la vida pública de los países latinoamericanos'. Y 20 días después de esa asamblea envió una carta sobre este tema", explicó Carriquiry.



Serán 80 invitados propuestos por las conferencias episcopales de la región, en una proporción de entre tres y cuatro por país, con la excepción de Brasil que tendrá ocho representantes. Se sabe el ecuatoriano Rafael Correa, para entonces con mandato cumplido, estará en las deliberaciones.



"Queremos poner a la Iglesia, en especial a sus pastores, en actitud de escucha, ante las situaciones y necesidades que viven los católicos con responsabilidades políticas", detalló el laico uruguayo.



Explicó que la idea no es "formar un bloque político católico en América Latina, ni restaurar un partido de inspiración cristiana", sino "invitar católicos dentro del espectro plural de las opciones políticas de cada país". "Y vamos a buscar que la comunión entre ellos sea más fuerte en la sede eclesial que las contraposiciones políticas, que seguirán existiendo y no vamos a amortiguar", anunció.

"Vamos a tratar de escuchar qué es lo que el magisterio de Papa Francisco y el Episcopado latinoamericano piden a los desafíos y las tareas de la política en América Latina", agregó.



Tras participar junto a la plana del Celam de una reunión de trabajo en Roma sobre las conclusiones de la asamblea plenaria que la entidad tuvo la semana pasada en El Salvador, Carriquiry explicó que se buscará "estudiar cuál es el identikit ideal del católico en la política y cómo formar una nueva generación de católicos para dignificar la política en América Latina".



El año pasado, en su carta a la CAL, Francisco planteó que "debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas formas de organización y de celebración de la fe".