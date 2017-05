No tenía zapatillas, usó sandalias y ganó una maratón de 50 km

Dicen que no hay obstáculos para quien sabe a dónde va. Y el mejor ejemplo de eso es la propia María Lorena Ramírez, una joven de 22 años que se presentó a una maratón sin zapatillas. Corrió en sandalias y, para sorpresa de muchos, ganó.A la joven aborigen, que pertenece a la étnica tarahumara, le llevó dos días y cinco horas llegar a la competencia Ultra Trail Cerro Rojo de Puebla desde Chihuahua, donde reside.La Ultra Trail Cerro Rojo es una exigente prueba de 50 kilómetros que recorre montañas, ríos, pendientes y difíciles caminos a través del campo. María Lorena los completó en siete horas y tres minutos. Tiempo que no pudo ser superado por los más de 500 atletas de 50 países distintos que se presentaron a la carrera. Cabe aclarar que no todos logran culminarla.Un dato que no pasó desapercibido es que Tarahumara, la tribu a la que pertenece la corredora, significa en su idioma "el de los pies ligeros". Toda una gran metáfora de lo que Lorena fue capaz de hacer.Y más allá de que es oriunda de una tierra de gente con talento innato para correr, no es casual que esta joven haya alcanzado la meta por encima de los demás competidores entrenados. Su resistencia, mayor a la del promedio, se debe también a que en su habitual tarea de cuidar el ganado, camina diariamente entre 10 y 15 kilómetros a través de los montes.Sin más entrenamiento que sus caminatas diarias y sus guaraches (sandalias con suela neumática hechas a mano), ganó 300 euros. Pero no es la primera vez que esta joven deja asombrada a la audiencia: el año pasado, Ramírez quedó segunda en la Ultramaratón Caballo Blanco 2016, la carrera de 100 kilómetros que organizan los tarahumara en las montañas de Chihuahua.Su victoria se viralizó y fue compartida 50.000 veces en Facebook con la leyenda "sin chaleco de hidratación, sin zapatillas, sin lycras ni mangas de compresión sin la indumentaria y elementos convencionales del running". Es, sin dudas, un ejemplo de superación ante cualquier dificultad. Con Lorena ganó también la humildad y el esfuerzo.