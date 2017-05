Lula propone elecciones directas para sustituir a Temer: "Queremos que salga ya"

Internacionales Temer pidió que cese la investigación en su contra

Luiz Inácio Lula da Silva se refirió por primera vez al escándalo de corrupción en torno al presidente de facto de Brasil, Michel Temer, y rechazó la elección indirecta de su sucesor."Queremos que Temer salga ya, pero no queremos que un presidente sea electo indirectamente", dijo este sábado el líder de la izquierda en Brasil y candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto en San Bernardo do Campo, Sao Paulo.Lula aseguró que el golpe parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff en 2016 demostró haber sido "una mentira" y llevó al país a la crisis actual.Los brasileños han salido a las calles para exigir la renuncia del presidente de facto Michel Temer y reclamar la realización de elecciones directas inmediatas, sin embargo, para poder convocar comicios antes de 2018 habría que modificar la Carta Magna.Las protestas iniciaron luego de la publicación de audios en los que se escucha a Temer autorizando un pago mensual de 2 millones de reales (637.000 dólares) al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para que este no revelara detalles de la corrupción de Petrobras.Es la primera vez que el expresidente de Brasil se pronuncia tras la publicación de la conversación de Temer.Tras la publicación de los audios del esquema de sobornos, los parlamentarios de Brasil solicitaron un juicio político contra Temer, pero si resulta destituido la Constitución prevé una elección indirecta: el Congreso Nacional escogerá a un sustituto. Esto ha sido calificado por el pueblo como una maniobra de la derecha para evitar elecciones directas."¡Lo que queremos es una elección directa!", proclamó Lula que, según todas las encuestas, era el favorito hace unas semanas para ganar los comicios presidenciales previstos para octubre de 2018, pese a estar acechado por varias investigaciones por corrupción.Después de invitar a los suyos a marchar masivamente el domingo en la Avenida Paulista para pedir elecciones directas, Lula dejó entrever por primera vez que quizás no pueda presentarse a la elección porque su candidatura "va a depender de muchas cosas".El ex sindicalista, de 71 años, dijo que lo hará solo si la "justicia" y la "salud" se lo permiten.La Constitución brasileña establece que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo. Las elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional. Fuente: (Telesur).-