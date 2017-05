Temer pidió que cese la investigación en su contra

El presidente de Brasil, Michel Temer, exigió la suspensión de las investigaciones judiciales por corrupción contra él por sospechas de que el audio presentado como prueba está manipulado.



"Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con objetivos nítidamente subterráneos", dijo Temer desde el Palacio de Planalto, en su segundo pronunciamiento desde que estalló el escándalo el miércoles, cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista.



Según el mandatario, que se hace eco de la opinión de un perito, el audio "fue editado más de 50 veces". Medios brasileños reportaron en las últimas horas sobre una posible edición de la grabación presentada por Batista como prueba en su denuncia contra Temer.



"Escuchen los audios y van a ver que hay cosas inconexas", bramó Temer. Y remató: "Todo esto es falso".



Temer sostuvo que no hizo "nada para obstruir la justicia" y que quienes lo acusan "quieren liquidar al gobierno". El presidente aseguró que sus abogados pedirán al Tribunal Supremo que detenga las investigaciones que la máxima corte del país autorizó el jueves y reafirmó que no presentará su dimisión. "Continuaré al frente del Gobierno", aseguró.



El escándalo que desató una crisis política mayúscula en Brasil comenzó el miércoles, cuando se dieron a conocer unas grabaciones en las que supuestamente el actual mandatario habría dado el visto bueno a un empresario respecto a un soborno.



En el audio divulgado, Temer habría dado el aval para que Joelsey Batista, propietario del gigante de la carne JBS, continúe comprando el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, correligionario de Temer y ahora encarcelado en el marco de la megacausa de corrupción conocida como "Lava Jato" ("Lavado de autos").



Tras la divulgación de los audios, el mandatario quedó en una situación muy delicada y las versiones sobre su salida del Ejecutivo, sea por renuncia o por un complicado proceso destitución, ocupan desde entonces el centro de la escena en Brasil.



El escándalo castigó a la maltrecha economía brasileña, que empezaba a salir de una grave recesión que hizo desplomarse el Producto Interno Brasileño (PIB) en un valor sumado del 7,4 por ciento en los dos últimos años.



Brasil se apresta a vivir un fin de semana de protestas y negociaciones políticas que pueden determinar la suerte del presidente conservador, acuciado por denuncias de corrupción.



Temer trata de impedir la erosión de su base aliada para guarecerse de un eventual impeachment como el que hace un año le costó el cargo a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente.



Partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales convocaron el domingo a protestas en todo el país para exigir su renuncia. El número de participantes podrá servir de termómetro del descontento.



La Fiscalía General pidió el viernes a la corte suprema la inculpación de Temer por presunta "obstrucción a la justicia".



Según la Fiscalía, Temer habría actuado en coordinación con el senador Aécio Neves, suspendido de su cargo el jueves, para poner palos en las ruedas de la Operación Lava Jato, que investiga una vasta red de sobornos en la estatal Petrobras.



Las acusaciones se basan en delaciones premiadas de ejecutivos del gigante mundial de la alimentación JBS, entre ellos sus dueños Joesley y Wesley Batista.



Las confesiones no son consideradas pruebas a menos que un tribunal así lo determine.



Brasil vive en estado de conmoción política desde que el miércoles el diario O Globo reveló una conversación entre Temer y Joesley Batista, en la que el jefe de Estado parece dar su anuencia al pago de un soborno para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, encarcelado por corrupción. El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación sobre el caso.



El jefe de Estado, de 76 años, rechazó tajantemente esas acusaciones, así como los llamados a que presente su renuncia.



En los documentos divulgados el viernes, Temer aparece mencionado junto a sus predecesores de izquierda Lula da Silva y Dilma Rousseff en una lista de presuntos beneficiarios de sobornos pagados por ejecutivos de JBS.



Ricardo Saud, director de relaciones institucionales de J&F (el consorcio que controla JBS), asegura que la empresa benefició a Temer en la campaña de 2014 con pagos ilegales por un monto de 15 millones de reales (6,37 millones de dólares al cambio promedio de ese año) a cambio de una "actuación favorable" a los intereses de la empresa.



O Globo, que forma parte del poderoso Grupo Globo, afirmó el viernes en un editorial que el jefe de Estado "perdió las condiciones morales, éticas, políticas y administrativas para seguir gobernando".



En un editorial colgado en su portal web, el rotativo recuerda que "apoyó desde el primer momento el proyecto reformista" de Temer, quien llegó al poder hace un año tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.



Pero considera que lo que se vio y oyó en estos días sobre sus arreglos con los Batista lo descalifican para seguir liderando ese proyecto, basado en medidas de ajuste como receta para sacar al país de la peor recesión de su historia.



"La renuncia es una decisión unilateral del presidente. Si deseara no lo que es mejor para sí mismo, sino para el país, será la decisión que acabará tomando Michel Temer. Y es lo que los ciudadanos de bien esperan de él", agrega.



La exministra y senadora ecologista Marina Silva, que en las presidenciales de 2014 obtuvo casi 20% de los votos, también consideró que Temer "no está en condiciones de gobernar".



Y el expresidente del STF Joaquim Barbosa llamó a los brasileños a "movilizarse, ir a las calles y reivindicar con fuerza: la renuncia inmediata de Michel Temer".



Un eventual impeachment solo prosperará si la coalición que apoya a Temer, o al menos una parte de ella, le da la espalda.