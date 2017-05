Una modelo de talla 34 denuncia que Louis Vuitton la rechaza "por gorda"

La modelo danesa Ulrikke Høyer ha denunciado a través de su cuenta de Instagram que no pudo participar en el desfile de Louis Vuitton en Japón "por ser demasiado gorda" para la firma de alta costura, pese a que utiliza una talla 34-36.Según explica la modelo, de 20 años, un día antes del desfile, la responsable de la agencia de casting, Alexia, le dijo que "tenía un estómago y una cara muy hinchados" y que "necesitaba beber solo agua las próximas 24 horas" si quería subirse a la pasarela. "Me quedé en shock cuanto lo escuché", lamenta.Sin embargo, Høyer se despertó esa noche muy hambrienta y durante el desayuno "comió lo mínimo". "Tenía miedo de encontrarme con Alexia, pero por suerte no apareció hasta las 8, cuando ya se habían llevado mi plato de la mesa. Nos dio los buenos días y me miró, después miró hacia la mesa, ya no había ningún plato y me volvió a mirar. Estaba comprobando si había comido algo", explica.Unas horas después, recibió una llamada de su agente en Dinamarca para darle la mala noticia de que Louis Vuitton había decidido cancelar su participación en el desfile. La modelo volvía a casa. "Afortunadamente tengo 20 años y un pasado participando en deportes de élite y no soy una chica de 15 años, que son nuevas en esto y se sienten inseguras sobre sí mismas, porque si no, no tengo duda que habría terminado por enfermar", sentencia la danesa en su denuncia. Fuente: (RT).-