La caída de un árbol destruyó el tradicional reloj de flores de Viña del Mar

Un árbol cayó sobre el tradicional reloj de flores de la ciudad chilena de Viña del Mar y destruyó totalmente el atractivo.Las cámaras de seguridad de la Municipalidad registraron el momento justo cuando el pino de 25 metros se desplomó.La alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato, se mostró muy consternada y prometió recuperar el reloj lo antes posible."Es una pena grande, estoy muy afectada, había visto la foto de lo que pasó anoche, pero no quedó nada, es que no me imaginé... no quedó nada de este reloj", señaló.

El reloj se ubica en la parte baja de Cerro Castillo, frente al balneario de Caleta Abarca, y el lugar ha sido por décadas un punto de atracción turistica visitado por numerosas personas cada día.Luego de descartar la existencia de heridos, los funcionarios trataron de determinar qué tan dañado estaba el mecanismo. La respuesta solo se obtuvo con la luz del día y luego de iniciadas las tareas de retiro del tronco y ramas. La destrucción del reloj jardinizado fue total.El mecanismo original del reloj fue construido en la fábrica Favag de la ciudad de Neuchâtel, Suiza, y adquirido por la ciudad en el año 1962. La creación del reloj fue parte del plan de embellecimiento urbano para ser sede la Copa Mundial de fútbol que ese año se realizó en Chile.