Otro ciberataque masivo: Roban datos de 17 millones de usuarios

La mayor plataforma de internet india de reservas de restaurantes y de entrega de comida a domicilio, Zomato, anunció el jueves el robo de los datos personales de 17 millones de sus usuarios.Los piratas informáticos lograron obtener los nombres, direcciones de correo electrónico y contraseñas criptadas de esos clientes.La empresa aseguró que los hackers no disponían de la clave para desencriptar las contraseñas.Gunjan Patidar, responsable informático de Zomato, afirmó igualmente que las informaciones financieras de los clientes estaban almacenadas en una base de datos diferente, que no fue alcanzada por el pirateo y que no corren peligro."Ninguna información relativa a los pagos fue robada", declaró en un comunicado difundido en la página internet de Zomato, precisando que los empleados de la empresa revisaban todos los sistemas para identificar otros eventuales pirateos."Los datos de las tarjetas de crédito en Zomato están seguros, no hay que inquietarse", agregó Patidar."Por precaución", agregó, los usuarios víctimas de este pirateo fueron desinscritos de la página y de la aplicación y su contraseña fue modificada.La prensa india indica, citando informaciones de una página internet especializada, que el archivo con los datos pirateados fue subastado por unos mil dólares en una red paralela y anónima.Zomato, que reivindica unas 120 millones de visitas por mes, afirmó que reforzaría sus protocolos de seguridad. La empresa fue creada en 2008 y opera en 23 países.