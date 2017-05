Italia: Berlusconi debe seguir pagando 2 millones de euros por mes a su ex espos

Silvio Berlusconi es "uno de los hombres más ricos del mundo", afirmó en una sentencia la Corte de Casación italiana, al confirmar que el ex premier debe seguir depositando cada mes un cheque por dos millones de euros a su esposa, Verónica Lario.Al rechazar un reclamo presentado por el ex primer ministro italiano contra el pago mensual de la cifra, los jueces de la Corte definieron por otra parte como "relevante" a la diferencia de ingresos entre Berlusconi y Lario.La separación "no evita la permanencia del vínculo conyugal" y el deber de asistencia garantizando el mismo tenor de vida que Lario tenía antes de la separación.Este caso es diferente al de divorcio, en el que el deber de la solidaridad conyugal "cesa", destacó la Casación al indicar las razones del veredicto.Tras su separación, Berlusconi y Lario mantienen desde hace años un duro enfrentamiento ante los tribunales de Milán y de Monza.El conflicto se convirtió en una suerte de "guerra de los Roses" cuando una publicación de Berlusconi difundió en 2014 imágenes de Lario en las que destacaba sus kilos de más, en un artículo en el que se entrevistaba a los cirujanos que la operarían.El artículo publicado en la revista Chi, del imperio mediático de Mediaset, propiedad de Berlusconi, enfureció a Lario.Las imágenes de Lario en Chi, en las que se la ve vestida informal con pantalones y botas de montar a caballo, sin maquillar y con el pelo recogido en una cola, iban acompañadas con consultas a cirujanos plásticos para que respondieran a qué tipo de intervenciones la someterían."Me ofende el hecho de que la revista responsable de este infame ataque pertenece a mi ex esposo", dijo entonces Lario en una entrevista concedida al diario Il Messaggero.Acusó además a su ex de llevar a cabo una "miserable" campaña difamatoria contra ella. Y afirmó que la publicación ha depreciado el principio de "respetar a una mujer que sigue siendo la madre de los hijos de Silvio Berlusconi". Fuente: ANSA