El asteroide que exterminó a los dinosaurios cayó en el peor lugar posible

No podría haber golpeado en un lugar peor de la Tierra.



Esa es la conclusión fundamental a la que llegaron los científicos que perforaron el cráter de impacto del asteroide asociado con la desaparición de los dinosaurios.



Los investigadores recuperaron rocas en el cráter Chicxulub, en el Golfo de México, que fueron golpeadas por el asteroide de 15 km de ancho que impactó en nuestro planeta hace 66 millones de años.



El mar poco profundo que cubría el sitio donde el asteroide golpeó provocó que volúmenes colosales de azufre (proveniente del mineral yeso) fueran inyectados en la atmósfera, extendiendo el período de "invierno global" que siguió al impacto.



Si el asteroide hubiera caído en un lugar diferente, el resultado podría haber sido muy distinto.



"Aquí es donde llegamos a la gran ironía de la historia: porque al final no fue el tamaño del asteroide, la escala de la explosión, ni su alcance global. Lo que hizo que los dinosaurios se extinguieron fue el lugar donde ocurrió el impacto", dijo el biólogo evolutivo Ben Garrod, quien presentó en la BBC el documental "El día que los dinosaurios murieron" junto a la paleontóloga Alice Roberts.



"Si el asteroide hubiese caído unos momentos antes o después, podría haber golpeado el océano, en lugar de haberlo hecho en aguas costeras poco profundas.



"Un impacto en los océanos Atlántico o Pacífico cercanos habría significado una cantidad inferior de roca vaporizada en la atmósfera, incluyendo el mortal yeso.



"La nube habría sido menos densa y la luz solar podría haber alcanzado la superficie del planeta, evitando lo que sucedió después.



"En este frío y oscuro mundo, la comida del océano se acabó en una semana y poco después en la tierra no había qué comer.



"Sin alimento, los poderosos dinosaurios tenían pocas posibilidades de sobrevivir".