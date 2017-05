Para Snowden: "Fue una filtración desde los círculos de Inteligencia de EE.UU"

Un 'software' potencialmente malicioso, desarrollado secretamente por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés), fue señalado como el culpable de la catástrofe cibernética en la que decenas de miles de sistemas informáticos fueron infectados en al menos 74 países.



Se trata de un tipo de 'exploit' ?un fragmento de 'software' que aprovecha una vulnerabilidad de un sistema para ejecutar código malicioso? que ha sido identificado como WannaCry. Este tiene como objetivo 'secuestrar' los archivos de una computadora para posteriormente pedir su 'rescate' a los usuarios a cambio de una suma de dinero, un esquema malintencionado típico del denominado 'ransomware'.



"Este es el primer ataque concentrado de 'ransomware' a nivel global", comentó a RT Vince Steckler, director ejecutivo de la compañía de seguridad informática Avast. El experto indicó que esta pieza de 'software', que aprovecha una brecha de seguridad de Windows, fue primeramente detectada en febrero y poco después fue liberado un 'parche' que corrige dicha vulnerabilidad. Sin embargo, Steckler destaca que muchos no actualizaron sus equipos y por eso fueron infectados.



Snowden señala al responsable



Steckler agregó que este ataque en particular fue liberado como una "filtración" desde los "círculos de Inteligencia de EE.UU.", situación que corrobora el exempleado de la CIA Edward Snowden.



"La decisión de la NSA de crear herramientas de ataque dirigidas a 'software' estadounidense ahora amenaza las vidas de pacientes en los hospitales", afirmó Snowden en su cuenta de Twitter, en referencia al caos que se vivió en numerosos centros médicos del Reino Unido.

El exempleado de la CIA añadió que la agencia estadounidense, "a pesar de las advertencias", diseñó una "peligrosa herramienta de ataque" que afecta a los sistemas operativos occidentales y cuyas consecuencias se han hecho visibles.



Finalmente, Snowden instó al Congreso de EE.UU. a preguntar a la NSA si existen otras vulnerabilidades en los sistemas operativos usados en los hospitales y aseveró que, de haber sido revelada la brecha de seguridad cuando fue detectada, "esto probablemente no hubiera sucedido".

"Si la NSA hubiera informado de la vulnerabilidad del programa [una conocida brecha de seguridad del sistema operativo Windows], los hospitales habrían tenido años y no meses para prepararse", subrayó.



Fuente: RT