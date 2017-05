Mujica criticó rol de la OEA sobre Venezuela: "Echando nafta no arreglamos nada"

"Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, se metió de lleno en la discusión por la situación que se vive en Venezuela y criticó a la OEA por su actuación en el conflicto: "Echando nafta no arreglamos nada".



Ante la consulta de ámbito.com, el referente del Frente Amplio uruguayo aseguró que "el papel de la OEA es luchar por una mediación". En respuesta a la pregunta de este medio, Mujica destacó que si el organismo "se coloca del lado de una de las partes pierde poder de negociación".



En ese contexto, el expresidente uruguayo aseguró que "lo que hay que intentar es que haya una salida pacífica". Asimismo, Mujica reflexionó sobre el conflicto que ya se cobró más de 30 muertos en las últimas semanas: "¿Qué queremos una guerra civil como en Siria? Lo fundamental es logar un clima de relativa paz para el pueblo venezolano". Al ser consultado sobre si fue convocado como mediador, el exmandatario uruguayo confirmó su negativa porque "tiene que haber condiciones".



Mujica participó este viernes del congreso "Imagina en Acción", organizado por la Fundación FADA en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Durante su participación, el exlíder tupamaro envió también un tiro por elevación hacia los mandatarios de la región que criticaron Nicolás Maduro: "Aunque a muchos no les guste, Venezuela es un problema de los venezolanos".



"Hay que luchar para que los venezolanos logren arreglar sus problemas", amplió. Por su parte, Mujica destacó el trabajo de Francisco para mediar entre la oposición y el Gobierno de Maduro: "Las intentonas del Papa creo que fueron correctas".



Respecto a su relación con Bergoglio, Mujica consideró al Papa como un "líder moral" que es "un campeón". Si bien "Pepe" aseguró que no cree en Dios, señaló que "me estoy acercando al hoyo que no es lo mismo".